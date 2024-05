Den amerikanske senator Bernie Sanders har mandag kritiseret Novo Nordisk for at være grådige og sætte deres priser 'uhørt højt'.

Og ifølge en ekspert er det en særdeles markant udmelding, som kan få konsekvenser:

»Når jeg ser på, hvor anerkendt og indflydelsesrig Bernie Sanders er, kan jeg godt blive bekymret for, at denne her shitstorm kan gå hen og blive ret alvorlig for Novo Nordisk,« siger William Atak, der er ekspert i kommunikation og branding.

Det er i et debatindlæg i Politiken, at Bernie Sanders anklager medicinalvirksomheden for at ruinere amerikanerne med 'uhørt' høje priser på vægttabsmedicinen Wegovy og Ozempic.

Den amerikanske senator Bernie Sanders appellerer til, at det danske folk hjælper med at få Novo Nordisk til at sætte priserne ned for at bekæmpe fedmeepidemien i USA. Foto: Mandel Ngan/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Den amerikanske senator Bernie Sanders appellerer til, at det danske folk hjælper med at få Novo Nordisk til at sætte priserne ned for at bekæmpe fedmeepidemien i USA. Foto: Mandel Ngan/AFP/Ritzau Scanpix

Kritikken lyder blandt andet på, at mens borgere i Tyskland og Frankrig kan købe medicinen for omkring 450 kroner om måneden, skal en amerikaner af med svimlende 6.700 kroner.

Det kan dog blive svært at sammenligne priserne, da EU-borgere får en række tilskud, som giver prisen et gevaldigt nøk ned.

Men ikke desto mindre er det netop forestillingen om, at Novo Nordisk forskelsbehandler, der kan gå hen og blive farlig for deres brand, mener William Atak.

»Én ting er at være grådig, og at alle får det dyrt – en anden er at forskelsbehandle nationaliteter. Det er lige så skidt for Novo Nordisks omdømme, som at være grådig,« siger han.

Novo Nordisk har selv udtalt, at prissætningen i USA er »kompleks«.

For på trods af lignende listepriser afhænger medicinpriserne i høj grad af borgernes individuelle forsikringer, siger virksomheden.

Den pointe kan Novo Nordisk vende til sin egen fordel, mener William Atak:

»Hvis de på en behersket måde kan formulere, at problemet ikke stammer fra dem, men fra det amerikanske sundhedssystem, så kan Novo Nordisk tage ejerskab over shitstormen,« siger William Atak.

Det er ikke en kritik, som Novo Nordisk har råd til at ignorere, da USA er så stort et marked for dem, siger han.

B.T. har forsøgt at få en kommentar fra Novo Nordisk - det har indtil videre ikke været muligt.

Overfor Politiken understreger virksomheden, at »det amerikanske sundhedssystem adskiller sig markant fra de fleste andre sundhedssystemer i verden, og det er meningsløst at sammenligne en listepris på medicin i USA med, hvad den almindelige dansker betaler for tilskudsberettiget medicin«.