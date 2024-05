OL nærmer sig, men det er stadig usikkert, om nogle af landets største sportsstjerner kommer med til Paris.

De har fået danskerne til at brøle i stuerne og vifte med Dannebrog i gaderne, men nogle af Danmarks største stjerner kan ikke vide sig sikker på at komme med til 2024s største sportsbegivenhed.

Wildcard-Wozniacki

En af Danmarks største sportsstjerner nogensinde har allerede båret den danske fane ind ved OL, og da Caroline Wozniacki gjorde comeback efter to fødsler, talte hun straks om et nyt OL.

Australian Open-sejren i 2018 kan åbne døre for Wozniacki. Foto: Edgar Su/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Australian Open-sejren i 2018 kan åbne døre for Wozniacki. Foto: Edgar Su/Reuters/Ritzau Scanpix

Med det glippede wildcard og droppede kvalifikation til French Open kan den 33-årige superstjerne ikke nå en OL-billet via rangeringen. Hun SKAL have et wildcard.

Der er to i spil, og de gives til tidligere grand slam-vindere, der ligger inden for top 400.

Danskeren, der ligger nummer 119, kæmper blandt andet med de tidligere verdensettere Angelique Kerber (tre Grand Slam-titler, ligger nummer 331), Naomi Osaka (Fire titler, ligger nummer 173 og Simona Halep (to Grand Slam-titler - men uden for top 400). Derudover kunne Emma Raducanu og Bianca Andreescu også være i spil.

Wozzy skal bede til, at hendes gode navn og relativt høje placering er nok til en håndsrækning. Og så har hun også en chance i en double med Holger Rune.

Vingegaard luftede kortvarigt en OL-drøm. Foto: Tim De Waele/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Vingegaard luftede kortvarigt en OL-drøm. Foto: Tim De Waele/AFP/Ritzau Scanpix

Vingegaards OL-flirt

Tre af de fire mandlige landevejsryttere er allerede fundet, så hvem skal med kaptajn Mads Pedersen, Mattias Skjelmose og Michael Mørkøv til Paris?

Danskerne spærrede øjnene op, da Jonas Vingegaard sidste år udtrykte ønske om at køre ved OL, men senere medgav han, at ruten nok ikke passede så godt til ham.

Der er en plads ledig, og Vingegaards program er fortsat ukendt, men to gode bud på det fjerde navn er enten Kasper Asgreen eller Mikkel Bjerg, der også er kæmpe motorer og kan hjælpe Pedersen stærkt gennem de 273 km. Alt kommer dog til at afhænge af rytternes form ved skæringsdatoen i starten af juni, har landstræner Anders Lund tidligere udtalt til B.T.

Det danske herrelandshold i håndbold går nok engang efter OL-guld. Foto: Matthias Schrader/AP/Ritzau Scanpix Vis mere Det danske herrelandshold i håndbold går nok engang efter OL-guld. Foto: Matthias Schrader/AP/Ritzau Scanpix

Sidste tur med kliken for Mikkel

Det virker næsten utænkeligt, at Nicolaj Jakobsen skulle se bort fra Mikkel Hansen, men der er altså tvivl om Danmarks bedste nogensinde.

Skal han til sit femte OL, så skal han vise, at han er oppe i gear efter sin skadesperiode, og der bliver den kommende tid virkelig vigtig. Aalborg står i semifinaler i både DM- og Champions League-turneringen, og der kan Hansen forsikre landstræneren om sit niveau.

Mere usikkert ser det ud for andre landsholdskæmper som Henrik Møllgaard og Hans Lindberg. Med Thomas Arnoldsens pludselige indtog er der også spørgsmålstegn ved Mads Mensah og Rasmus Lauge. Udtagelsen skal ske 8. juli.

Karstoft var meget tæt på en direkte kvalifikation, men må løbe mere for at få den hus. Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Karstoft var meget tæt på en direkte kvalifikation, men må løbe mere for at få den hus. Foto: Kai Pfaffenbach/Reuters/Ritzau Scanpix

Karstofts kvaler



Hun var den første danske kvinde nogensinde til at vinde en sprintmedalje ved et EM, men halvandet års pause giver naturligvis bekymringer - også fordi Ida Karstoft for nyligt måtte melde fra, da stafetlandsholdet missede OL-kvalifikationen.

Det positive er, at der fortsat er halvanden måned til at opnå en personlig kvalifikation, enten på tid eller rangering. Og hun nægter at lade sig styre af en frygt, har hun fortalt tidligere.

Lynet fra Lemvig løb 200m på 22.60 sekunder i april - blot tre hundrededele fra en direkte billet til Paris.

Skal Højgaard-tvillingerne afsted sammen? Foto: Ali Haider/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Skal Højgaard-tvillingerne afsted sammen? Foto: Ali Haider/EPA/Ritzau Scanpix

Højgaard-double?

Tre danske herrespillere skal dyste om to pladser ved OLs golfturnering, og Nicolai Højgaard er det bedste kort af de tre.

Thorbjørn Olesen er favorit til den anden plads, men der lurer også en mulig Højgaard-double, da tvillingebror Rasmus byder sig til i kampen.

En af stjernerne kommer til at trække det korteste strå.

Cathrine Laudrup-Dufour drømmer om et nyt OL-eventyr. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix Vis mere Cathrine Laudrup-Dufour drømmer om et nyt OL-eventyr. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Laudrup-Dufour venter

I februar fortalte dressur-stjernen Cathrine Laudrup-Dufour, at hun stadig drømte om OL og havde meget ro i maven, selvom hun stod uden en uddannet hest.

I en ny DR-dokumentar siger hun ligeledes, at der er mulighed for at vinde en OL-medalje.

Hun blev nummer fire i Tokyo og er nu med i den gruppe af ryttere, hvor kun tre kan få en OL-billet.

Hun kæmper mod Anna Kasprzak, Anna Zibrandtsen, Carina Cassøe Krüth, Daniel Bachmann, Andersen, Lone Bang Zindorff, Nadja Aaboe Sloth og Nanna Skodborg Merrald.