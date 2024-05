En norsk kvinde er blevet fløjet med helikopter til Aalborg Universitetshospital efter et færdselsuheld onsdag.

Det skriver TV 2 Nord.

Uheldet skete på Rute 40 mellem Skagen og Hulsig.

En norsk indregistreret personbil blev påkørt af en udenlandsk lastbil.

Kvinden i personbilen var teknisk fastklemt, og blev fløjet med lægehelikopteren.

Til TV 2 Nord siger Lau Larsen, der er vagtchef ved Nordjyllands Politi:

»Det er nok mest på grund af afstanden i virkeligheden, men hun klager over nogle smerter i ryggen og for at være sikker, flyver man hende ind.«