15-årige Gabriela forlod sit hjem lørdag nat og er ikke set siden. Nu deler politiet et nyt billede af den forsvundne pige.

Det oplyser Københavns Politi på X.

»Vi har et nyt billede af hende fra Indre By ved Frederiksberggade/Nytorv, hvor hun opholdt sig d. 12. maj klokken 00.34 til 00.57,« skriver politiet.

Siden hun forlod sit hjem, har hun været i kontakt med sin familie.

15-årige Gabriela savnes. Foto: Privat/Københavns Politi. Vis mere 15-årige Gabriela savnes. Foto: Privat/Københavns Politi.

De har dog ikke kunnet komme i kontakt med hende siden, og derfor er politiet bekymrede for den 15-årige pige.

»Vi har umiddelbart ikke oplysninger, der peger på, at hun skulle være blevet udsat for en forbrydelse, men både hendes familie og vi er bekymrede for hende,« skriver politiet.

Gabriela bliver beskrevet som værende 165 til 170 centimeter høj og med langt, mørkt hår.

Hvis du ved noget, opfordrer politiet til, at du tager kontakt. Med det samme.

»Vi opfordrer alle, der har set Gabriela eller har oplysninger om, hvor hun befinder sig, til at kontakte os hurtigst muligt på telefon 1-1-4.«

Onsdag morgen fortalte Henrik Stormer, vagtchef ved Københavns Politi, at der ikke er kommet nye oplysninger om, hvor hun måtte befinde sig.

»Til gengæld har vi ledt intenst efter hende i nattelivet,« sagde Henrik Stormer.