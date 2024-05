Uheldene fortsætter med at hagle ned over Visma - Lease a Bike.

Cian Uijtdebroeks er tvunget til at forlade Giro d'Italia på grund af sygdom, oplyser holdet.

'Giroen må fortsætte uden feltets største smil.'

' Vi må beklageligvis oplyse, at Cian Uijtdebroeks er tvunget til forlade løbet. Cian har ikke haft det godt de seneste dage, og efter tirsdagens etape ble han syg. Vi ønsker dig hurtig bedring,' skriver Visma.

Og det betyder, at man nu er nede på fire ryttere i løbet.

»Det er et kæmpe slag for os. Men vi har stadig fire ryttere med, som er friske og er klar til at kæmpe,« siger sportschef Marc Reef.

Uijtdebroeks var inden sit exit placeret som nummer fem i det samlede klassement 4 minuter og 15 sekunder efter førertrøjen Tadej Pogacar.

Til gengæld havde han under to minutter til både anden - og tredjepladsen.

Men nu må drømmen om podiet altså indstilles.