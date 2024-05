Der gik kun få minutter, så skete det.

Og endda da Donald Trumps egen advokat langt om længe skulle udspørge stjernevidnet i retssagen.

Her gik den tidligere præsident således i sort, kan man sige. Det skriver journalisten Alex Woodward i Independent.

»Donald Trump så ud til at falde i søvn med åben mund,« som det lyder i hans reportage fra retssalen i New York, hvor den såkaldte sag om tys-tys-penge er i fuld gang.

Sovende? Sådan portrætteres Donald Trump i forbindelse med tirsdagens retsmøde. Foto: Jane Rosenberg/Reuters/Ritzau Scanpix Vis mere Sovende? Sådan portrætteres Donald Trump i forbindelse med tirsdagens retsmøde. Foto: Jane Rosenberg/Reuters/Ritzau Scanpix

Tirsdag efter frokostpausen var det den nuværende Trump-advokat Todd Blanches tur til at udspørge den tidligere Trump-advokat Michael Cohen om hans rolle i den spegede sag.

På det tidspunkt havde han allerede svaret på spørgsmål i syv timer fordelt over de seneste to dage.

Ifølge Independent-journalisten lænede Donald Trump sig hurtigt tilbage i stolen og lukkede sine øjne.

Følgende scenario udspillede sig herefter.

Vågen! Efterfølgende var der liv i Donald Trump foran retssalen. Foto: Pool/AFP/Ritzau Scanpix Vis mere Vågen! Efterfølgende var der liv i Donald Trump foran retssalen. Foto: Pool/AFP/Ritzau Scanpix

»Med et permanent panderynken faldt hans hoved en smule ned, mens hans mund stod åben, inden han så ud til at vågne med et sæt og drejede hovedet til venstre eller højre, mens øjnene forblev lukkede,« lyder beskrivelsen.

Michael Cohen har som nævnt tidligere været Donald Trumps advokat, og også på det tidspunkt, hvor der skulle være blevet udbetalt knap en million kroner til pornoskuespilleren Stormy Daniels for at tie om en affære med Donald Trump.

Det var Michael Cohen, der udbetalte pengene.

Det er ikke i sig selv ulovligt, men retssagen handler om, at Donald Trump siden manipulerede med sit regnskab for at skjule udbetalingen.

Tirsdagens seance var i øvrigt ikke første gang, at Donald Trump er blevet beskyldt for at slumre lidt i forbindelse med retssagen.

Også i løbet af de første retsdage skete der noget lignende.

Dengang forklarede og forsvarede han sig således:

»Jeg lukker bare nogle gange mine smukke, blå øjne, når jeg lytter intenst og tager det hele ind,« skrev han på sit sociale medie, Truth Social.