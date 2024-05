Da kong Frederik tirsdag aften holdt tale under statsbesøget i Norge, sneg der sig flere fejl ind.

Den første var en »upræcis formulering«, som kongehusekspert og historiker Lars Hovbakke Sørensen selv studsede over og kalder for »meget ømtålelig« - særligt for nordmænd.

»Tak for de pæne ord og den varme velkomst på denne smukke forårsdag, kun tre dage før Norges festlige nationaldag, og i året, hvor Oslo fylder 400 år,« indledte kong Frederik sin tale til den fornemme gallamiddag.

Men skulle den danske konge have været præcis, skulle han have kaldt det 400-året for Christiania, forklarer kongehushistorikeren.

Flere eksperter vurderer, at kong Frederik nok har fået stødt et par nordmænd med sin tale til gallamiddagen på Det Kongelige Slot under statsbesøget i Norge.

»Oslo er en gammel by, der har ligget der siden vikingetiden, og da den by brændte ned i 1624, så besluttede Christian 4., der var dansk-norsk konge, at genopbygge byen lidt derfra og beordrede folk at flytte til byen, han opkaldte Christiania efter ham selv,« fortæller Lars Hovbakke Sørensen.

Kunne have undgået kritik

Først i 1924 blev byen gendøbt Oslo.

»Det er lidt en smagssag, om det er en fejl, det er mere et spørgsmål, om man synes det er præcist nok formuleret eller ej. Det er jo rigtigt, at det vi i dag kalder Oslo, blev grundlagt i 1624,« påpeger kongehuseksperten.

»Men han kunne have undgået den her kritik, hvis han havde formuleret sig mere præcist.«

Kong Frederik og dronning Mary er tirsdag og onsdag på statsbesøg i Norge. Her blev det danske kongepar taget imod af det norske kronprinspar, kronprins Haakon og kronprinsesse Mette-Marit, og det norske kongepar, kong Harald og dronning Sonja, ved den officielle velkomstceremoni på Honnørbryggen i Oslo.

Blandt andet har fejlen fået den norske byhistoriker Lars Roede til at kalde den danske konge for »en ung mand, der ikke er belæst i norsk historie« i norske Dagbladet.

Lars Hovbakke Sørensen er da heller ikke i tvivl om, at der nok skal være nogle - særligt ældre - nordmænd, der bliver stødt over formuleringen.

»Man skal passe på, når man formulerer den dansk-norske historie, for der er stærke følelser på spil, særligt fra nordmændenes side,« forklarer kongehushistorikeren.

»I dag har Danmark og Norge et super godt forhold til hinanden, fordi vores lande ligner hinanden både sprogligt, kulturelt og samfundsmæssigt. Men så snart man går længere tilbage i den dansk-norske historie, så bliver det hurtigt meget ømfindigt, fordi Norge var under dansk kongedømme så længe.«

Under statsbesøget i Norge har kong Frederik og dronning Mary blandt andet været på besøg i det norske parlament Stortinget.

Endnu en »ømtålelig formulering«

Men faktisk var den upræcise angivelse af den norske hovedstad ikke den eneste »ømfindige formulering«, der fandt sted i kong Frederiks tale.

»Jeg studsede mere over, at han omtalte Ludvig Holberg som både dansk og norsk. Der er nok nogle nordmænd, som vil tænke ham som primært norsk. Det betyder så meget for den norske selvforståelse, fordi det er så ny en nation,« forklarer Lars Hovbakke Sørensen.

I kong Frederiks tale fra gallamiddagen fik han nemlig nævnt, at det »i lange perioder slet ikke har givet mening at skelne mellem at være norsk og at være dansk«.

»Tag bare Ludvig Holberg,« nævnte kong Frederik og mindede om den Bergen-fødte, men København-studerende forfatter.

Tirsdagens gallamiddag startede med en tale fra den norske kong Harald. Og den rørende og personlige tale får en del flere roser med fra eksperterne end kong Frederiks.

»I en tid med accelererende misinformation skal vi som Holberg insistere på den demokratiske samtale og på oplysning i kampen for det, vi tror på,« lød det videre fra kongen.

Burde have dobbelttjekket

Selvom formuleringerne nok kan have fornærmet en nordmand eller flere, så tror Lars Hovbakke Sørensen ikke, at det behøver at få konsekvenser for kong Frederik.

Det vurderer kommunikationsekspert Anna Thygesen da heller ikke.

»Man kan ikke rigtig klandre Kongen for det, for det er jo ikke noget, han selv har skrevet og fundet på. Så der er nogen, der har klokket i det,« siger kommunikationseksperten.

»Man burde dobbelttjekke sådan noget - især når man skal holde tale i et andet land.«

B.T. har spurgt Kongehuset til kritikken af kong Frederiks tale, men Kongehuset ønsker ikke at kommentere sagen.

