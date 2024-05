Videooptagelser og billeder fra stedet viser tydeligt, hvad der skete:

Poser med korn blev revet itu. Kasser blev kylet ned i jorden eller kastet bort. Andre blev trampet på.

For mandag angreb israelske aktivister en nødhjælpskonvoj med mad, der var på vej til de civile borgere i Gaza, hvor den humanitære krise er stor.

Og det gik voldsomt for sig.

Nødhjælpen ligger spredt ud over vejen. Foto: Oren Ziv/AFP/Ritzau Scanpix

Andre billeder på sociale medier viser, hvordan der senere mandag endda blev sat ild til nogle af lastbilerne, der var på vej fra Jordan til Gaza.

»Det er en total skændsel, og det er en fuldstændig uacceptabel opførsel,« lød det hurtigt i en fordømmelse fra USA via den nationale sikkerhedsrådgiver Jake Sullivan ifølge Guardian:

»Vi kigger på de redskaber, vi har til rådighed i forhold til at reagere på det her. Vi udtrykker også vores bekymring på højeste niveau i den israelske regering, og det ligger vi ikke skjul på.«

Selve angrebet fandt ikke sted ved Gaza.

Alt dette nåede altså ikke frem til de civile i Gaza. Foto: Oren Ziv/AFP/Ritzau Scanpix

Det skete ved Vestbredden, hvor lastbilerne netop havde passeret et såkaldt checkpoint ved Tarqumiya.

Ifølge flere israelske medier skulle aktivisternes formål være at stoppe al nødhjælp til Gaza, så længe israelske gidsler stadig er i Hamas' fangenskab.

I de seneste uger er flere nødhjælpskonvojer også blevet stoppet, men mandag markerede første gang, at det gik så voldsomt for sig.

Organisationen Tzav 9, der skulle have været involveret i mandagens angreb, tog dog ifølge Jerusalem Post afstand fra metoderne.

»For soldaterne og gidslerne er det et effektivt skridt at blokere for lastbilerne, så vi kan råbe op om, at ingen nødhjælp skal passere, før alle gidsler er hjemme,« lød det i en udtalelse med tilføjelsen:

»Der er blevet begået handlinger i dag (mandag, red.), som ikke er i overensstemmelse med vores bevægelses værdier.«