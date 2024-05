Alle googler.

Det er et af relativt få udsagn om internetvaner, man kan sige med nogenlunde sikkerhed.

Men den måde, du hidtil har gjort det, og den måde, det hidtil har set ud på, bliver snart ændret.

Det præsenterede søgegiganten på deres udviklerkonference, Google I/O, tirsdag aften dansk tid.

Google har over længere tid arbejdet med og testet generativ AI i deres søgemaskine. Altså, AI der genererer tekst på samme måde som for eksempel ChatGPT.

De kalder det Search Generative Experience.

Det har allerede været testet i USA gennem en længere periode for visse brugere - og nu ruller Google det ud som standard i hele USA.

Ifølge Googles danske kommunikationschef, Jesper Vangkilde, kommer det dog også til Danmark »inden længe«, som der står i en pressemeddelelse.

Det skulle gøre søgeoplevelsen »langt mere effektiv, sofistikeret og velorganiseret«, som Google Danmark skriver.

Et andet eksempel på hvordan søgemaskinen kommer til at se ud i den nære fremtid. Foto: Google Vis mere Et andet eksempel på hvordan søgemaskinen kommer til at se ud i den nære fremtid. Foto: Google

Det, som milliarder af Google-brugere snart vil lægge mest mærke til, er nok funktionen 'AI Overviews'.

Når du skriver en Google-søgning ind får alle brugere i stedet for de mange velkendte links til forskellige websider et AI-genereret overblik i toppen af deres søgning. Her forsøger Google at give dig svaret på dit spørgsmål med tekst, før du så derefter får de mange velkendte links.

»Med generativ AI kan Google gøre mere af søgearbejdet for dig,« siger Googles ansvarlige for søgning, Liz Reid, til techmediet The Verge.

»Det kan tage en del af det hårde arbejde ud af søgning, så du kan fokusere på de dele, du har brug for og hurtigt få arbejdet overstået, eller fokusere på de ting ved søgningen, du synes er spændende.«

Og vil du så vide mere, får du links til mere viden.

Du kan endda også direkte fra søgefeltet få inspiration til opskrifter, hjælp til rejseplanlægning eller til at finde en god restaurant, der serverer en bestemt type mad og har gode anmeldelser.

Man kan roligt sige, at AI-sprogmodellerne er på vej til at klemme sig ind overalt i dit liv.

Tænker du: »Hvad fanden skal jeg bruge alt det her til, hvis jeg bare vil finde DSB's hjemmeside,« er der håb.

Alle søgninger skal nemlig ikke have AI integreret, fortæller Liz Reid.

»Søger du for eksempel Walmart for at finde Walmart.com, så er det ikke rigtig nyttigt at tilføje AI.«

