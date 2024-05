Lejlighedspriserne i København har længe været på himmelfart.

Men det er fortsat et stykke vej, hvis vi skal matche priserne i den franske hovedstad.

I hvert fald når det kommer til den afdøde modeskaber Karl Lagerfelds 260 kvadratmeter store lejlighed med udsigt til Seinen og Louvre.

Den er nemlig blevet solgt, og det var ikke til småpenge. Den var egentlig 'kun' udbudt til 5,3 millioner euro, som svarer til 39,5 millioner danske kroner.

Her kan du se, hvordan lejligheden så ud. Foto: Alain Jocard/AFP/Ritzau Scanpix

Men en budkrig brød ud, og så endte slutprisen på heftige 74,6 millioner kroner.

For den pris får den nye, anonyme ejer en lejlighed, som Karl Lagerfeld tilbage i 2012 selv beskrev som »at svæve i sit eget rumskib over en meget civiliseret fortid«.

Modeskaberen havde 260 kvadratmeter at boltre sig på. Foto: Alain Jocard/AFP/Ritzau Scanpix

Designet er da også ganske futuristisk. To år brugte Karl Lagerfeld på at få lavet lejligheden om, så den passede til hans ønsker.

Han udskiftede blandt andet trægulvene med et betongulv.

Han fik også lavet et køkken med overflade af rustfrit stål, selvom han ifølge The New York Times forbød madlavning i lejligheden for at kunne styre lugtene.

Tyske Karl Lagerfeld var i mere end 30 år chefdesigner for Chanel. Han døde i 2019, 85 år gammel.