Der var klar tale fra skatteminister Jeppe Bruus, da regeringen for en måned siden præsenterede en ny grøn aftale, der blandt andet hæver dieselafgiften med 0,50 øre pr. liter.

»Vi kan se klimaforandringerne ske for øjnene af os, og derfor holder regeringen foden

på den grønne speeder. Afgifter og tilskud er effektive ift. at påvirke vores adfærd, og derfor er en højere dieselafgift et vigtigt værktøj, når det kommer til at nå vores klimamål,« lød det fra Jeppe Bruus.

Nu skriver Finans, at der i aftalen, som der samlet set er afsat fem milliarder til og som skal fremme grønne initiativer, faktisk gemmer sig en millionrabat til ejerne af dieselbiler.

I 2025 og 2026 vil dieselbilejerne nemlig få en rabat på den såkaldte udligningsafgift på i alt 300 millioner kroner, skriver Finans.

Udligningsafgiften er den afgift, som ejere af dieselbiler betaler, fordi afgiften på diesel er mindre end benzin.

Med en forhøjelse af dieselafgiften bliver forskellen mindre. Selvom det ikke lyder grønt at kompensere for en dieselbil, så er man i SF tilfreds med aftalen.

»Vi synes, at det er et rimeligt kompromis, hvor det bliver dyrere at køre i dieselbilen og billigere at eje den. Det er en rimelig løsning for klimaet. Det er jo trods alt, når man kører i dieselbilen, at den udleder CO₂, og ikke når den står i garagen,« skriver Signe Munk, der er politisk ordfører i SF, til Finans.

Der er i 2024 cirka 690.000 dieselbiler i Danmark. Det er 135.000 færre, end da antallet toppede i 2019.

