Forestil dig, at du står i New York, og så kan du pludselig se til Dublin.

Det blev virkelighed 8. maj, hvor to skulpturer – en i hver by – skabte en portal, der gjorde det muligt at følge med på et videosignal hos modparten.

Men nu er portalen allerede lukket igen, fordi det ikke var alle, der kunne finde ud af at opføre sig ordentligt.

Videoer på sociale medier har vist en person, som har blottet sig og vist bryster, men der var også en person i Dublin, som viste seerne i New York et billede fra, da flyene 11. september 2001 ramte World Trade Center.

Instagram Influence flashes her chest in front of shocked bystanders at NYC-Dublin portal installation.



Viewers looking through the portal in Dublin were left stunned after the woman pulled up her top in an effort to go viral on Instagram. pic.twitter.com/dVWeIoDJLI — Oli London (@OliLondonTV) May 14, 2024

Nu vil skaberne af portalen undersøge mulige tekniske løsninger, der kan komme den upassende opførsel til livs.

Sådan lyder det i en pressemeddelelse fra Dublins byråd, skriver CNN.

»Dublins byråd havde håbet at have en løsning på plads i dag, men desværre var den foretrukne løsning, som ville have involveret sløring, ikke tilfredsstillende,« sagde byrådet tirsdag.

På den modsatte side, i New York, understreger man også, at det er et fåtal, som ikke har opført sig ordentligt.

»Vi har haft et sæt protokoller på plads siden portalens lancering, herunder sikkerhed på stedet døgnet rundt og barrierer, der forhindrer folk i at træde ind på portalen,« hedder det i en erklæring fra Flatiron NoMad Partnership, som er en af dem, der står bag portalen.

En lignende portal har tidligere forbundet Vilnius i Litauen med Lublin i Polen.