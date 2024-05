En elektrisk aften på Brøndby Stadion endte med en hjemmesejr på 1-0, og derfor er holdet fra vestegnen nu tilbage på førstepladsen.

I en forrygende første halvleg lykkedes det værterne at komme foran på et pragtmål af en indøvet detalje, da Jordi Vanlerberghe smækkede en diagonal aflevering frem til Vallys, der på overlegen vis satte Suzuki op til en ny scoring helt fri foran kassen.

Det blev kampens eneste scoring, da Brøndby for en gangs skyld formåede at holde stand i anden halvleg, mens FCNs offensive stjerner kæmpede forgæves.

Herunder får du B.T.s dom over den medrivende kamp mellem Brøndby IF og FC Nordsjælland.

I Brøndby kalder de ham angiveligt for 'Sommerfuglen', men i dag havde det smukke insekt da fået et skud steroider med den måde, som Vallys gik til makronerne på.

Han har fundet topformen frem på det helt rigtige tidspunkt, og udover hans fortrinlige spil - se bare hans løb, overblik og teknisk perfekt udførte oplæg ved målet - ja, så klædte det ham virkelig, hvordan han som en bodybuilder fuld af testosteron gik forrest i duellerne, baskede FCNerne i gulvet og førte an i Brøndbys flotte 1-0-sejr.

Sådan kan Vallys blive guld værd!

Havde FCN ikke taget bussen til kamp, så kunne vi snildt have troet, at han var en cykelrytter, der havde misset afkørslen til arenaen i Ballerup nær stadion på vestegnen.

Den venstrebenede offensivspiller fik chancen på midten, men greb den på ingen måde og satte vel nærmest ikke en fod rigtigt i den undervældende FCN-halvleg i de første 45. Ikke overraskende faldt valget på ham, da FCN i pausen skiftede for mere fart.

BRØNDBY IF

Patrick Pentz 5

Sebastian Sebulonsen 3 (ud 83)

Jordi Vanlerberghe 4

Rasmus Lauritsen 4

Jacob Rasmussen 5

Marko Divkovic 4

Daniel Wass 4

Josip Radosevic 3

Yuito Suzuki 4 (ud 89)

Filip Bundgaard 3 (ud 71)

Nicolai Vallys 5

---

Mathias Kvistgaarden UB (71)

Kevin Mensah UB (ind 83)

Ohi Omoijuanfo UB (ind 89)

FC NORDSJÆLLAND

Andreas Hansen 3

Oliver Villadsen 3

Kian Hansen 2

Adamo Nagalo 2

Martin Frese 3 (ud 84)

Mads Kristian Hansen 1 (ud 45)

Jeppe Tverskov 2 (ud 45)

Daniel Svensson 3 (ud 75)

Benjamin Nygren 2 (ud 66)

Ibrahim Osman 3

Andreas Schjelderup 3

---

Zidan Sertdemir 3 (ind 45)

Oliver Antman 3 (ind 45)

Christian Rasmussen 3 (ind 66)

Mario Dorgeles UB (ind 75)

Conrad Harder UB (ind 84)

Det her var en elektrisk aften på Brøndby Stadion, hvor Brøndby med en utrolig start på kampen med et højt pres, hårde dueller og imponerende spil i fællesskab med de toptændte fans på lægterne trynede FC Nordsjælland.

Det var udtalt i særligt første halvleg, hvor FCN efter to-tre store muligheder i de første minutter blev domineret og virkede til at ryste i bukserne over kulissen og dét de stod overfor.

I anden halvleg blev det - som ventet - noget mere tæt, og Brøndby slap lidt på gassen, men FCNs offensive profiler blev konstant holdt i kort snor, og således afværgede Brøndby en forfærdelig stime i anden halvleg af deres kampe og holdt sejrskursen hele vejen.

Der bliver fest på vestegnen i aften.

Superliga-kendere vil huske Anders Due for sine ridt op ad venstrekanten for klubber som AaB, FC Vestsjælland og FC Nordsjælland op gennem 00'erne og 10'erne - og i dag introducerede en ny due sig så for den bedste danske række.

Men denne gang én uden fornavn.

For noget opsigtsvækkende havde en sulten due fundet sig et slaraffenland af en tag-selv-buffet i det ene hjørne af Brøndby Stadion, og det gav flere gange anledning til situationer, hvor et sammenstød med en af FCNs offensive stjerner var tæt på - og det er langt fra utænkeligt, at de i deres ridt frem af banen blev irriteret af fuglen, der akkurat nåede at flytte sig, før det var for sent.

Guld eller kapel har Jesper Sørensen sagt - og lige nu styrer Brøndby for en stund igen mod guldet.

Med ryggen mod muren efter derby-nederlaget i søndags er Brøndby nu tilbage på førstepladsen med et point ned, inden FC København og FC Midtjylland mødes i Parken torsdag.

For FC Nordsjælland ser gulddrømmene nu tæt på umulige ud og dét særligt med tanke på, at de møder FC Midtjylland og FC København i de næste runder.

Vi andre, vi kan bare glæde os over den her absurde Superliga-sæson fortsætter med spænding til det sidste.