To år efter, at Thailand legaliserede cannabis, vil landets premierminister nu gøre det ulovligt igen.

Premierministeren, Srettha Thavisin, frygter at landets manglende regulering øger tilgængeligheden for børn, skriver AP News.

I et tweet gør han opmærksom på, at han har bedt det thailandske sundhedsministerium om igen at sætte cannabis på listen over ulovlige rusmidler.

Fremover vil han have, at det kun bliver brugt medicinsk, lyder det.

Thailand, som ellers er kendt for at have meget strikse love angående rusmidler, var det første land i Asien til at legalisere cannabis.

Legaliseringen fandt sted i 2022 og var tiltænkt medicinsk brug, men i praksis har markedet været ureguleret, oplyser AP.

Det har siden ført til kritik og bekymring i offentligheden.

Emnet kom på dagsordenen under det thailandske valg i 2023, hvor samtlige af landets store partier lovede at begrænse cannabisbrug til medicinske formål. Det er uklart, hvilke medicinske formål der er tale om.

Det legale cannabissalg har boostet Thailands i forvejen store turistindustri over hele landet, skriver ABC.