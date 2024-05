En ultralet racercykel i kulfiber til over 72.000 kroner.

En professionel vaskemaskine til 56.000 kroner.

Og en samling af køkkenhvidevarer, spa-bad og et vinkøleskab, som var stjålet ved et villaindbrud på Amager.

Det var nogle af de kostbare tyvekoster, som politiet kort før jul fandt hos en 36-årig mand på Amager.

Han havde påkaldt sig ordensmagtens bevågenhed, fordi han i annoncer på Facebook og Den Blå Avis havde haft en række cykler og hvidevarer til salg, der nøje svarede til de stjålne genstande ved en række indbrud.

Han nægtede dog at være klar over, at der var tale om stjålne varer, og derfor nægtede han sig også skyldig, da han tirsdag stod tiltalt i Københavns Byret.

Her havde anklagemyndigheden ved Københavns Politi tiltalt ham for tyveri og hæleri af en lang række tyverkoster til en samlet værdi på op mod en halv million kroner.

Kosterne var i efteråret 2023 stjålet ved indbrud på eksempelvis en byggeplads, en villa på Amager samt en cykelforretning i Valby. Og dertil kom en lang række cykler, som også var blevet stjålet.

»Han blev frifundet for den primære tiltale om tyveri af effekterne, men dømt for hæleri og forsøg på hæleri. På grund af kosternes høje værdi og fordi han tidligere er straffet i lignende sager, blev straffen udmålt til otte måneders ubetinget fængsel,« oplyser anklagerfuldmægtig Lea Kronborg fra Københavns Politi til B.T.

Den 36-årige mand har siddet varetægtsfængslet siden sin anholdelse i december, men blev ved domsafsigelsen i Københavns Byret løsladt, da han under sin varetægtsfængslet havde afsonet to tredjedele af den udmålte frihedsstraf.

Han tog betænkningstid i forhold til eventuelt at ville anke dommen på otte måneders fængsel.