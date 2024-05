I weekenden sker det igen.

Her rammer forårets sidste helligdag-forlængede weekend-miniferie, når pinsen står for døren.

Og med det følger traditionen tro trafikale udfordringer.

»Som altid betyder det, at mange vil begive sig ud på en længere køretur, hvilket kan give perioder med tæt trafik, kødannelser og forlænget rejsetid,« som det lyder fra Vejdirektoratet.

Her er trafikprognosen for pinsen. Foto: Vejdirektoratet Vis mere Her er trafikprognosen for pinsen. Foto: Vejdirektoratet

Især i et særligt tidsrum vil der være pres på.

Fredag fra kl. 13-19, hvor udrejsetrafik vil blande sig med myldretidstrafik, blicer værst. Og i lidt mindre grad lørdag fra kl. 11-14.

»Trafikken vil disse dage hovedsageligt bevæge sig fra hovedstadsområdet mod Jylland og Fyn via E20 og rute 21 mod Sjællands Odde,« vurderer Vejdirektoratet i en pressemeddelelse.

Men også på populære strækninger ved sommerhusområder kan der komme tæt trafik. Det kan være:

Rute 16 Hillerødmotorvejens forlængelse,

Rute 21 mod Sjællands Odde,

Rute 11 langs den jyske vestkyst mellem Ribe og Ringkøbing,

Rute 40 mod Skagen.

På E45 mellem Vejle og Skanderborg kan der også opstå udfordringer på den cirka 38 kilometer lange strækning, hvor motorvejen i øjeblikket udbygge.

Det omvendte vil så være tilfældet to dage senere – på mandag – hvor 2. pinsedag danner grundlag for hjemrejsetrafikken.

Her vil der være risiko for kødannelser fra kl. 11-18.

I den forbindelse gør Vejdirektoratet dog opmærksom på, at der mandag også er Royal Run i en række byer: Brønderslev, Aarhus, Fredericia, Kalundborg og København.

»Det kan give lokal tæt trafik omkring værtsbyerne,« lyder det.

Generelt anbefaler Vejdirektoratet, at man så vidt muligt kører uden for de nævnte tidsrum.