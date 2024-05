Årets Eurovision har været præget af politiske spændinger og dramatik.

Særligt højspændt blev det, da den hollandske deltager Joost Klein blev diskvalificeret i sidste øjeblik efter at have ageret truende overfor en af den internationale sangkonkurrences kvindelige fotografer.

Men nu viser det sig, at den hollandske delegation allerede to gange forinden hændelsen, der fik deres deltager smidt ud, havde klaget over en »utryg atmosfære« i kulisserne ved Malmö Arena.

Det skriver det hollandske medie AD.

Joost Klein blev smidt ud inden generalprøverne til finalen af Eurovision, hvor han ellers var gået videre for Holland med sangen 'Europapa', som han her optræder med i semifinalen i Malmö Arena. Foto: Leonhard Foeger/Reuters/Ritzau Scanpix

Den hollandske delegation til Eurovision skulle både mundtligt og siden skriftligt have klaget til EBU, foreningen bag Eurovision, over stemningen backstage.

Det fremgår ikke, hvad utrygheden skulle have bestået i, og en talsperson fra tv-stationen AvroTros, der er del af den hollandske delegation, afviser at uddybe.

Den 26-årige deltager Joost Klein vakte dog tidligere i sangkonkurrencen opmærksomhed ved at insistere på, at den israelske deltager Eden Golan svarede på, om hun ikke satte alle de andre deltagere i fare ved sin deltagelse i sangkonkurrencen.

Det skyldes, at der har været massive demonstrationer og kritik af Israels deltagelse i Eurovision på grund af landets igangværende krig i Gaza.

Flere store propalæstinesiske demonstrationer fandt sted over Israels deltagelse i Eurovision udenfor Malmö Arena. Foto: Tobias Schwarz/AFP/Ritzau Scanpix

På grund af optrinet med den israelske deltager, var der derfor flere, der koblede Joost Kleins først mystiske udsmidning ud med hans kritik af Israels deltagelse.

Efterfølgende kom det dog frem, at han havde ageret truende mod en kvindelig fotograf, der filmede ham imod hans ønske.

Den episode er nu færdig efterforsket, og Joost Klein kan se frem til en sigtelse og en dag i retten.

Den 26-årige hollænder nåede at gå videre til finalen i Eurovision med sin sang 'Europapa', før han blev udelukket fra lørdagens generalprøver og siden helt smidt ud.

En talsperson fra den hollandske tv-station AvroTros afviser overfor AD, at klagerne over den utrygge stemning backstage skulle have nogen sammenhæng med hændelsen, der fik Joost Klein diskvalificeret.