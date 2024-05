Enhedslisten skal undersøges for ulovlig støtte til terror. Først af Folketinget selv og hvis det viser sig relevant, så skal sagen overdrages til politiet.

Det mener Dansk Folkepartis formand, Morten Messerschmidt, som onsdag formiddag har bedt Folketingets formand, Søren Gade, om at iværksætte sådan en undersøgelse.

Danmarksdemokraterne og regeringspartiet Venstre bakker op.

»Jeg er rystet over, at Enhedslisten har sendt danske skattekroner i hænderne på en terrorgruppe. Derfor vil jeg også gerne have, at Folketinget undersøger, om det er foregået i strid med lovgivningen,« siger Morten Messerschmidt, som fortsætter:

»Her skal Enhedslisten behandles som alle andre i samfundet. Hvis undersøgelsen viser, at der muligvis er begået ulovligheder, så mener jeg, at sagen skal overdrages til politiet.«

Onsdag morgen kunne B.T. afsløre, at organisationen DFLP under terrorangrebet mod Israel 7. oktober henrettede den 21-årige mand Joshua Mollel fra Tanzania, som var i praktik på et mejeri.

Han blev bortført fra Kibbutz Nahal Oz om morgenen 7. oktober og henrettet.

Den henrettede 21-årige var en helt uskyldig civilist.

Sidste år kunne Jyllands-Posten afsløre, at Enhedslisten har brugt 3,2 mio. kr. fra ulandsbistand til et samarbejdsprojekt med DFLP og to andre venstreorienterede partier på den palæstinensiske vestbred.

Pengene kommer fra den skattefinansierede ulandsstøtte.

Selvom DFLP bakkede op om terrorangrebet på Israel 7. oktober og var under mistanke for at deltage i det selv, så ønskede 22 medlemmer af Enhedslisten alligevel, at partiet skulle genoptage samarbejdet med DFLP.

Det blev dog afvist blankt af blandt andre Enhedslistens politiske ordfører, Pelle Dragsted.

Overfor B.T. tager Enhedslisten nu kraftigt afstand fra DFLP og erklærer, at det var rigtigt at afbryde samarbejdet efter terrorangrebet 7. oktober. Men Morten Messerschmidt mener alligevel, at der skal gennemføres en undersøgelse.

»Det er jo nemt nok at tage afstand nu. Enhedslisten valgte jo tidligere at samarbejde med den gruppe her. Derfor ønsker jeg blot, at Enhedslisten i denne sag behandles, som alle andre danskere ville blive behandlet, hvis de havde været med til at støtte terror,« siger han.

Danmarksdemokraterne bakker op om en undersøgelse.

»Jeg er dybt rystet over sagen. Det er klart, at det skal undersøges, når det ser ud til, at der er givet støtte til en terrororganisation. Hvis det munder ud i, at en politisag kan være relevant, så er det sådan, det er,« siger Danmarksdemokraternes udenrigsordfører, Charlotte Munch.

Venstre bakker op om Dansk Folkepartis forslag om en undersøgelse af sagen.

»Jeg synes, at det er en rigtig god idé, at sagen bliver undersøgt. Der skal være sikkerhed for, at danske skattekroner ikke går til terrorfinansiering,« forklarer politisk ordfører Torsten Schack Pedersen.

»Jeg håber simpelthen, at de af Enhedslistens hovedbestyrelsesmedlemmer, der ville genoptage støtten, skammer sig i dag. For nu må det simpelthen stå klart for selv de mest yderligtgående Palæstina-støtter, at DFLP er en dyrisk, modbydelig organisation, som aldrig nogensinde skal i nærheden af dansk bistand,« mener Torsten Schack Pedersne og tilføjer:

»Vi skal støtte civile i det omfang, at pengene rent faktisk går til at redde civile liv, men B.T.’s dækning viser jo klart, at DFLP også bruger penge på at tage civile liv. Det er stærkt bekymrende, og det må kalde på selvransagelse i Enhedslisten.«

Socialdemokratiets politiske ordfører Christian Rabjerg Madsen er bestyrtet over afsløringen.

»Det viser en forråelse fra islamistiske fundamentalister, der trodser al menneskelighed. Det siger også noget om hvilke mennesker, der findes i Enhedslistens bagland, når man har så forskruet en tilgang til terrorisme,« siger han.

Skal Folketinget foretage en undersøgelse af Enhedslistens juridiske ansvar i denne sag?

»Det kender jeg endnu ikke sagen godt nok til at vurdere. Men jeg forventer, at Pelle Dragsted giver en garanti for, at de her elementer i hans parti aldrig nogensinde får indflydelse på, hvordan Enhedslisten forvalter ulandsmidlerne,« siger Christian Rabjerg Madsen.

B.T. har rakt ud til Folketingets formand Søren Gade for at høre, om han vil iværksætte en undersøgelse, men der er ikke taget stilling til det endnu.

Enhedslistens udenrigsordfører, Trine Pertou Mach, er endnu ikke vendt tilbage på B.T.s henvendelse.