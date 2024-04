Gjert Ingebrigtsen har været tavs, siden tiltalen blev en realitet.

Men nu reagerer den norske løbetræner så, efter det mandag stod klart, at han er blevet tiltalt for at have mishandlet et nært familiemedlem.

I et opslag på Instagram har nordmanden i hvert fald sendt en kryptisk besked ved at dele noget af teksten fra sangen 'Rise Up' af Andra Day. Du kan se opslaget nederst i artiklen.

En sang, der handler om at rejse sig efter en nedtur.

Gjert Ingebrigtsen er far til de tre berømte løbesønner, Henrik, Filip og Jakob, som for syv måneder siden i en kronik hos VG offentligt anklagede ham for vold og trusler under opvæksten.

Noget, der hurtigt fik politiet til at gå ind i sagen og foretage en efterforskning.

Og den har altså nu ført til en tiltale mod den 58-årige løbetræner.

Ifølge norske medier skal overtrædelserne have foregået mellem 2018 og 2022.

Det drejer sig om trusler, tvang, vold, begrænset bevægelsesfrihed og andre former for krænkelser, lyder det.

Gjert Ingebrigtsen nægter sig skyldig, oplyste hans advokat mandag.