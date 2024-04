Usikkerhed i verden og uroligheder hos konkurrenter.

Både udefrakommende faktorer, men også unikke muligheder har sat et stort aftryk på Rema 1000s regnskab.

B.T. har talt med administrerende direktør for Rema 1000 Danmark, Henrik Burkal. Blandt andet om, at deres overskudsgrad ikke har været så lav i otte år.

»Det lægger jeg ikke så meget i. Jeg synes, det er et fornuftigt resultat – vi har en sund drift, og det giver en stærk tro på fremtiden.«

Sådan lyder det fra direktøren om tallet, der ligger på 2,2 procent i det netop offentliggjorte 2023-regnskab.

Direktøren sætter overfor B.T. den forholdsvis lille overskudsgrad- altså tallet der viser, hvor stor en del af omsætningen i virksomheden, der er tilbage efter betalte driftsomkostninger – i kontekst.

Han siger nemlig, at overskudsgraden ligger, hvor den gør, fordi man har investeret stort i tidligere Aldi-butikker.

Derudover er der lagt en milliard danske kroner i et nyt distributionscenter, og så er der lavet nedskrivninger på de ejendomme, koncernen ejer, lyder forklaringen.

I det netop offentliggjorte regnskab har Rema 1000 øget deres omsætning, og derudover er de også steget i ekspeditioner i deres butikker.

Overskudsgraden har dog ikke siden 2015 været nede på 2,2 procent.

Hvordan skal overskudsgraden se ud de næste år, før du er tilfreds?

»Det kan jeg ikke komme med et konkret bud på,« siger direktøren og uddyber:

»2024 kommer stadig til at være præget af store investeringer, så vi håber, at 2025 bliver et mere normalt år.«

Henrik Burkal slår fast, at man ikke har haft et normalt år i dagligvarebranchen siden 2019.

Først var det corona, og så kom der uroligheder i verden, inflation, energikrise og problemer med vareforsyninger.

Afslutningsvist lyder det fra direktøren, at selvom man har stor fokus på udvidelse, så kommer det ikke til at være på bekostning af andre dele af forretningen.

»Vi skal stadig være konkurrencedygtige på pris og kvalitet. Det er forskellige dele af forretningen, og det er vigtigt, der både er fokus på drift og fremdrift.«

Rema 1000s regnskab kommer få dage før, at kæden åbner deres butik nummer 400.