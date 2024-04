Den øverste ledelse hos Salling Group, der driver Netto, Føtex og Bilka, ser unikke muligheder for at accelerere.

Det melder Marie Milling, der er journalist på B.T. Penge, efter hun mandag var igennem på en videoforbindelse med topledelsen hos Salling Group, der fortalte om det vilde regnskab for 2023 hos dagligvarekoncernen.

»De snakkede om unikke muligheder for at accelerere i Salling Group, så der var glade wibes all over,« siger Marie Milling i B.T.s podcast 'Spar Kassen'.

På videoforbindelsen var Salling Groups administrerende direktør Anders Hagh og finansdirektør Peter Bang.

I podcasten kan du også høre mere om, hvordan Salling Group skal accelerere, og direktør Anders Hagh forholde sig lidt til konkurrenten Coop, der forrige weekend kunne fortælle om et driftsunderskud på 717 millioner kroner.

