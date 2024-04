Først blev der fundet en torso i et naturreservat. Så blev der fundet yderligere dele ved en sø. Og i en skov.

Nu er der gjort nye fund i en gyde tæt på en jernbanelinje.

Alle de uhyggelige fund menes at stamme fra den samme person.

En person, som politiet formoder blev dræbt i slutningen af marts – og efterfølgende blev parteret og derefter forsøgt skjult ved at blive spredt ud i et større område ved engelske Salford.

Mandag blev to mænd, som er anholdt i den opsigtsvækkende sag, officielt sigtet for drab og fremstillet for en dommer. Det skriver BBC.

Det var den 4. april, at sagen begyndte at rulle, efter en torso blev fundet af en forbipasserende ved Kersal Dale Wetlands.

Kropsdelen, som stammede fra en mand, blev opdaget nær en bunker i naturreservatet – og siden har politiet arbejdet på at finde ud af, hvad der er sket.

Søndag kunne efterforskeren og politiinspektøren Lewis Hughes fortælle, at der var blevet gjort yderligere fund af »menneskelige rester« i sagen.

Det ene fund blev gjort ved søområdet Blackleach Reservoir, mens en tilfældig hundelufter fandt en pakke med menneskelige rester ved Colliery Wood.

Også mandag blev der gjort nye fund i sagen, oplyser Manchester Police Department i en udtalelse.

De nye fund blev gjort i morgentimerne i en gyde tæt på jernbanelinjerne ved Worsley Road i Eccles.

»Den formelle identifikation er i gang, men de jordiske rester, der blev fundet i Kersal Dale, menes at være fra en lokal mand i 60erne,« oplyser politiet.

»Ligdelene fra de tre andre steder er endnu ikke blevet testet, men vi er overbeviste om, at de tilhører det samme offer.«

Det var i weekenden, at politiet først meldte ud, at man mente at have identificeret offeret, hvorefter mandens familie blev kontaktet.

Samme dag, som de nye fund blev gjort, blev to personer fremstillet for en dommer i Tameside Magistrates Court.

Der er tale om den 68-årige Michal Jaroslaw Polchowski og den 42-årige Marcin Majerkiewicz.

Politiet har tidligere oplyst, at de to anholdte og offeret kendte hinanden i forvejen, men der er endnu ikke meldt noget ud om et muligt motiv i den tragiske sag.

»Vi har gennemsøgt et hus i Winton, hvor vi mener, at offeret og de to mistænkte boede. Vi har fundet beviser på, at offeret sandsynligvis er død der – formentlig i slutningen af marts,« forklarede politiinspektør Lewis Hughes søndag.

De to sigtede i sagen blev mandag begge varetægtsfængslet og skal efter planen møde op i Manchester Crown Court tirsdag.

Imens fortsætter efterforskningen af sagen.