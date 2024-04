Det begyndte med fundet af en mennesketorso, der lå indpakket i plastik i et naturreservat.

Nu har en tilfældig hundelufter gjort endnu et skræmmende fund i den rystende sag.

Det oplyser Manchester Police Department i en pressemeddelelse.

Det var den 4. april, at sagen begyndte at rulle, efter en torso blev fundet af en forbipasserende ved Kersal Dale Wetlands i engelske Salford.

Kropsdelen, som stammede fra en mand, blev opdaget nær en bunker i naturreservatet – og siden har politiet arbejdet på at finde ud af, hvad der er sket.

Og på at finde ud af, hvem manden var.

Søndag kunne efterforskeren og politiinspektøren Lewis Hughes fortælle, at der er blevet gjort yderligere fund af »menneskelige rester« i sagen.

De nye fund menes at stamme fra den samme mand, omend det ikke er endeligt fastslået endnu.

»Vi har omhyggeligt arbejdet på at følge op på alle spor i denne efterforskning,« forklarede Lewis Hughes under et pressemøde, der blev holdt ved søområdet Blackleach Reservoir.

»I løbet af de seneste par dage har vi handlet på baggrund af oplysninger og haft fire undersøgelsessteder på plads til omfattende eftersøgninger – en af dem er på et lager i Bury, og tre af dem er i Salford, herunder her ved Blackleach-reservoiret.«

Netop dér har man gjort fund i sagen:

»I dag (søndag, red.) har vi fundet nogle menneskelige rester ved reservoiret her, og i går aftes fandt en hundelufter en pakke med menneskelige rester ved Colliery Wood. Retsmedicinske tests vil fastslå, hvis rester det er, men vi er meget sikre på, at dette også er offeret i vores efterforskning,« forklarede Lewis Hughes.

Under pressemødet kunne politiinspektøren også oplyse, at man fra sagens begyndelse har arbejdet på at identificere offeret, så man kunne give hans familie »den støtte og de svar, de har brug for«.

»Takket være omhyggeligt retsmedicinsk arbejde er vi nu sikre på, at vi har identificeret manden. Den formelle identifikation har endnu ikke fundet sted, men vi mener, at han er en mand i 60erne, der boede i Salford,« forklarede efterforskeren.

Søndag eftermiddag mødtes såkaldte familieforbindelsesofficerer med mandens familie for at overbringe dem den triste nyhed.

»Vi vil gøre alt, hvad vi kan, for at støtte dem i denne forfærdelige tid,« sagde Lewis Hughes.

I kølvandet på fundet af torsoen i begyndelsen af april blev to mænd – en på 42 år og en på 68 – anholdt i sagen.

Politiet mener, at de to anholdte og offeret kendte hinanden i forvejen, men der er endnu ikke meldt noget ud om et muligt motiv i den tragiske sag.

»Vi har gennemsøgt et hus i Winton, hvor vi mener, at offeret og de to mistænkte boede. Vi har fundet beviser på, at offeret sandsynligvis er død der – formentlig i slutningen af marts,« forklarede politiinspektøren søndag.

Han slog dog også fast, at selvom der er gjort fremskridt i sagen, venter der fortsat et stort stykke arbejde.

»Jeg anerkender også, at detaljerne i denne sag har været foruroligende for folk i Salford og andre steder – inklusive de betjente, der arbejder flittigt med denne efterforskning, og vigtigst af alt mandens sønderknuste familie,« lød det fra Lewis Hughes.

Efterforskningen af sagen står endnu på.