De seneste måneder har den britiske kong Charles for det meste holdt sig væk fra offentlige arrangementer og fra store folkemængder.

Men det bliver der lavet om på tirsdag.

Her begynder han nemlig at genoptage en del af sine offentlige forpligtelser – hvilket blandt andet betyder, at han i løbet af dagen vil foretage sit første store offentlige engagement, siden han blev diagnosticeret med en kræftsygdom.

Det skriver BBC.

Den britiske kong Charles og dronning Camilla delte dette billede i forbindelse med deres 19-års bryllupsdag den 10. april. Foto: Millie Pilkington/Reuters/Ritzau Scanpix

I tråd med det har kong Charles og hans hustru, dronning Camilla, på denne dag valgt at besøge et hospital og et specialiseret kræftcenter for at vise deres støtte til personale, patienter og det igangværende forskningsarbejde, lyder det.

Det var i begyndelsen af året, at det kom frem, at Charles var blevet diagnosticeret med kræft.

Han begyndte sin behandling i februar – og bortset fra at deltage i en gudstjeneste påskedag har han for det meste holdt sig væk fra offentlige arrangementer.

I sidste uge kunne det britiske kongehus, Buckingham Palace, så oplyse, at kongens læger var »meget opmuntrede over de fremskridt, der er sket indtil nu« i hans behandling.

Her ses kong Charles i november sidste år. Foto: Adrian Dennis/AFP/Ritzau Scanpix

Derfor blev det også meddelt, at han nu kunne begynde en gradvis tilbagevenden – som denne tirsdag begynder med turen til kræftcenteret.

Det er ikke offentligt kendt, hvilken form for kræft kongen er blevet diagnosticeret med.

Selvom han nu delvist vender tilbage til sine offentlige forpligtelser, fortsætter hans behandling endnu.

Der er ifølge BBC ikke annonceret en dato for afslutningen af den.

Den britiske monarks kræftdiagnose blev opdaget, mens han var i behandling for en forstørret prostata i januar.

Siden kom det marts frem, at Charles' svigerdatter, prinsesse Kate, også har kræft.

Det er heller ikke oplyst, hvilken kræfttype hun har.