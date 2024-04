Engelsk politi har været i alarmberedskab efter, at en torso blev fundet i et naturreservat i Salford.

Politiet føler sig nu overbevist om, at den dræbte er en 67-årig mand ved navn Stuart Everett.

Han boede i lokalområdet.

Det skriver Sky News.

Politihunde har også været ude at søge i området, hvor torsoen blev fundet i begyndelsen af april. Foto: GMP Vis mere Politihunde har også været ude at søge i området, hvor torsoen blev fundet i begyndelsen af april. Foto: GMP

DNA-prøver er nu blevet sendt til hasteanalyse for formelt at bekræfte ofrets identitet.

En torso blev fundet pakket ind i plastik ved Kersal Dale Wetlands den 4. april.

Flere ligrester blev fundet i weekenden i Greater Manchester- området – ved Blackleach Reservoir og Colliery Wood, og mandag i en gyde i Eccles.

Politiet sagde, at de var sikre på, at resterne alle tilhører den samme person.

Michal Jaroslaw Polchowski, 68, og Marcin Majerkiewicz, 42, fra Eccles, blev mandag sigtet for mord.

Til Sky News fortæller kriminalkommissær Lewis Hughes fra Greater Manchester Police, at specialuddannede betjente nu støtter Stuart Everetts familie.

»På vegne af Stuarts nærmeste beder jeg offentligheden og pressen om at respektere deres ønsker om fred og privatliv, mens de bearbejder denne meget chokerende nyhed,« siger han.

Kriminalkommissær Hughes takkede offentligheden for deres hjælp og sagde, at politiet ville vende hver en sten »for at finde svar til Stuarts familie«.