Han har været på flugt som efterlyst for drabsforsøg i næsten ni måneder, men i weekenden klappede fælden.

Efter en kortere biljagt kunne Østjyllands Politi sent fredag aften anholde en 31-årig mand fra Odder.

Han var den sidste af en række mænd, som politiet har mistænkt og sigtet for forsøg på manddrab, efter at en 33-årig mand natten til lørdag 5. august sidste år blev overfaldet på Aabygade i Odder.

Her blev offeret tildelt flere knivstik, inden gerningsmændene forlod stedet.

Siden det grove overfald har Østjyllands Politi efterforsket sagen grundigt og blandt andet undervejs fået anholdt fem forskellige mænd, som alle er mistænkt og sigtet i sagen. Den ene af de fem sidder fortsat varetægtsfængslet, sigtet for drabsforsøg.

Og i fredags lykkedes det så politiet at få anholdt den sidste efterlyste i sagen i form af den 31-årige mand fra Odder.

Han har været efterlyst siden gerningstidspunktet i august, og ifølge politiet udmærket været klar over, at politiet gerne ville snakke med ham, uden at det dog fik ham til at melde sig.

Østjyllands Politi har løbende modtaget flere relevante henvendelser på sagen og ledt efter den efterlyste på flere forskellige adresser, men først i fredags lykkedes det altså at få ham anholdt.

Det skete på baggrund af et tip fra en borger, der havde set den 31-årige køre rundt i en bil.

Fredag aften fik politiet øje på den stjålne bil i Odder-området og indledte en biljagt.

Her lykkedes det en kort overgang føreren af bilen at køre fra politiet, men efter kort tid spottede en patrulje fra Sydøstjyllands Politi den efterlyste bil syd for Odder.

Her forsøgte politiet igen at standse bilen, men det lykkedes først, da den kørte ud på en mark omkring Hundslund og sad fast. Derpå kunne politiet klokken 23.20 anholde de to personer i bilen.

Den 31-årige efterlyste mand blev i den forbindelse sigtet for både sprit- og narkokørsel i en bil med stjålne nummerplader.

Selve bilen var blevet meldt stjålet fra en adresse på Djursland, og den mandlige passager i bilen blev efterfølgende sigtet for brugstyveriet.

Den 31-årige mand blev lørdag fremstillet i et grundlovsforhør ved Retten i Aarhus, sigtet for forsøg på manddrab begået i forening med fem andre mænd.

Han blev i den forbindelse varetægtsfængslet i fire uger frem til fredag 24. maj. Han nægter sig skyldig i sagen og kærede kendelsen til landsretten.