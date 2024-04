En uhyggelig flykatastrofe kan lure lige om hjørnet.

Det er advarslen fra en europæisk topminister, efter to fly de seneste dage er blevet tvunget til at vende om på grund af tekniske forstyrelser. Ministeren er sikker på, at Rusland står bag.

Da et Finnair-fly torsdag i sidste uge skulle til at lande i den estiske by Tartu, måtte piloten tage en drastisk beslutning.

GPS-signalet i det sydlige Estland – ikke langt fra den russiske grænse – blev forstyrret i en sådan grad, at det ikke var sikkert at lande.

Derfor måtte piloten vende om og flyve tilbage til udgangspunktet i Helsinki.

Fredag gentog det drama sig.

Siden har Finnair aflyst alle sine fly til Tartu. Det er simpelthen for farligt.

»Hvis man slukker forlygterne, mens man kører bil om natten, så bliver det farligt. I Baltikum nær Rusland er det blevet for farligt til at ignorere,« siger Gabrielius Landsbergis, udenrigsminister i Litauen, om situationen til Financial Times.

Hans kollega fra Estland, Margus Tsahkna, hvor de to opsigtsvækkende episoder med Finnair-fly fandt sted, fortæller i et interview med B.T., at han ikke er i tvivl om, hvem der står bag.

»Vores myndigheder har bekræftet, at det er Rusland, der står bag,« siger Margus Tsahkna.

Tidligere har danske myndigheder – inklusiv Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) – bekræftet over for B.T., at store dele af det sydlige Østersøområdet flere gange i løbet af 2024 har været ramt af omfattende GPS-jamming.

»FE kan bekræfte, at der har været flere tilfælde af GPS-jamming i Østersø-området de seneste måneder,« lød det eksempelvis fra FE i slutningen af marts til B.T.



Her ønskede den danske efterretningstjenesten dog ikke at sige noget om, hvem der står bag. Kun at »jamming i det omfang udføres typisk af statslige aktører med flere formål, f.eks. at stresse eller teste andre stater,« som det hed sig i et skriftligt svar til B.T.

Sådan så det ud, da store dele af den sydlige Østersø blev ramt af GPS-jamming 15. marts 2024. Foto: GPSJAM Vis mere Sådan så det ud, da store dele af den sydlige Østersø blev ramt af GPS-jamming 15. marts 2024. Foto: GPSJAM

I samme periode, som Danmark har oplevet GPS-jamming, har også store dele af Baltikum igen og igen været offer. Og gennemgår man data fra hjemmesiden gpsjam.org, som holder øje med netop GPS-jamming rundt om på kloden, så står det klart, at netop Estland i en endnu længere periode har været genstand for jamming eller forstyrelser af GPS-signaler.

Hvor de danske myndigheder ikke har ønsket at sætte et specifik afsender på, hvem de mener står bag, så er Margus Tsahkna meget konkret.

»GPS-jammingen kommer fra Rusland, fra Kaliningrad, men også fra området omkring Skt. Petersborg. Så det er ikke kun fra et enkelt område,« siger den estiske udenrigsminister, som også kommer ind på den specifikke situation med Finnair-flyene på vej til Tartu.

»Det har allerede påvirket civil lufttrafik her. Der er normalt ikke et problem med store, internationale lufthavne, da de har tekniske løsninger på plads, hvis GPS jammes. Men det har den regionale lufthavn i Tartu ikke,« siger han.

I en nyhed omkring situationen, der er udgivet på de estiske lufthavnes officielle hjemmeside, kan man læse, at der i Tartu-lufthavnen er andre hjælpemidler på plads for at sikre fly kan lande.

Men lige så snart et fly kommer under en højde på tre kilometer, så kan lufthavnen ikke yde anden navigationsguidning end det GPS-signal, som altså er blevet forstyrret igen og igen.

Netop de internationale afgange fra Helsinki til Tartu er helt nye. Og derfor er den konkrete problemstilling først nu kommet op til overfladen.

Til Financial Times fortæller de baltiske udenrigsministre, at de frygter en mulig stor flyulykke, hvis GPS-jammingen bliver ved.

Det er Tartu et helt konkret eksempel på, mener de.

»Vi kommer til at se nærmere på Tartu lufthavn. Finland indledte først faste internationale flyvninger for en uge siden til Tartu. Men det ændrer ikke på, at vi har vidst det her i nogle år. Rusland udgør en stor fare,« siger Margus Tsahkna og uddyber:

»Vi kan ikke bare lade som om, at GPS-forstyrelserne på vores territorium ikke eksisterer.«

»Det her er ikke en joke. Det er den ægte vare.«