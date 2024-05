Der er dårlige nyheder for de fodboldglade danskere, der har glædet sig til at stå til storskærmsarrangementer om under en måned.

Her løber EM 2024 af stablen, men alt tyder på, at der kommer til at være færre udendørs arrangementer, hvor du kan stå side om side med andre roligans og se de danske drenge på storskærm.

TV 2 og DR – der har delt rettighederne mellem sig – har nemlig skruet på retningslinjerne for visning af EM-kampene til storskærmsarrangementerne.

De har skruet så meget, at flere værtshusejere nu beskylder stationerne for simpelthen at ødelægge den fodboldfest, som ellers lå lige for næsen af os.

Der var høj sol, storskærmsarrangement og sommerfest, da Danmark besejrede Wales ved EM 2021. Her ved Lumskebuksen. Foto: Tobias Kobborg

De nye retningslinjer foreskriver nemlig blandt andet, at DR og TV 2 ikke tillader udendørsarrangementer, der »geografisk ligger tættere end fem kilometer i luftlinje fra DRs eller TV 2’s storskærmsarrangement«.

TV 2s arrangementer foregår på Islands Brygge i København – DRs er på havnen i Aarhus.

Dertil kommer, at der maksimalt må være 200 personer til storskærmsarrangementerne, medmindre arrangøren laver en decideret indhegning.

En af dem, der er gode og grundigt rasende, er Keld Hansen, ejer af Cafe Runddelen på Nørrebro i København.

»Jeg synes, det er grotesk. DR er sat i verden for, at vi skal samles. Vi bruger licenspenge på dem, og så bestemmer de, at vi ikke må vise fodbold udenfor, fordi vi ligger inden for fem kilometer af et sted. Det er dine og mine penge, der går til DR, og som har været med til at betale for rettighederne.«

»Jeg forstår det simpelthen ikke, og jeg synes bare ikke, de skal forhindre, at vi samles og ser fodbold.«

Han er ligeledes kritisk over TV 2's beslutning om at forbyde udendørs storskærmsarrangementer. Også selvom, TV 2 ikke er et licensmedie på samme måde som DR.

»Helt generelt synes jeg virkelig, TV 2 skyder ved siden af. Det kan godt være, de juridisk har ret, men de dræber fuldstændig folkefesten.«

Den samme frustration finder man hos ejerne af beværtningerne Lumskebuksen og Frederiksberg Rådhuskælder, der begge viste EM i 2021.

De står heller ikke til at kunne holde en fodboldfest om under én måned.

»Jeg synes, det er ulækkert, latterligt og tarveligt. De her fem kilometer? Altså tag jer nu sammen. Der kan jeg mærke, at mit amager-gen kommer op i mig. Vi stjæler jo ingen gæster fra deres storskærmsarrangement, der helt sikkert bliver udsolgt på fem minutter. Så hvorfor skal de sætte et stopper for os andre?,« siger Gitte Desideriussen fra Lumskebuksen.

Alternativt kan beværtningerne holde et arrangement indendøre, men her understreger flere, at det slet ikke kan sammenlignes.

DR-SVAR TIL BAREJERNES KRITIK DR oplyser, at de ikke forbyder storskærmsarrangementer ved deres kampe. Dog holder de fast i, at de to 5 kilometer-zoner i København og Aarhus ikke må holde udendørsarrangementer. Det siger Anders Kern Boje, underdirektør i DR med ansvar for sport, der primært udtaler sig om forholdene i Aarhus, hvor DR har ansvaret. - Vi skal i henhold til vores aftale med UEFA holde styr på alle danske storskærmsarrangementer. Når det er sagt, har størst fokus på vores arrangement i Aarhus, men overordnet kan jeg sige, at der i forhold til storskærmsvisning er nogle forpligtelser både i forhold til UEFA og også nogle praktiske hensyn, hvis store arrangementer ligger for tæt på hinanden. - Vi er i dialog med storskærmsarrangementer, og vi har ikke hørt, at nogle i Aarhus har sagt noget til kravet. Og der er ingen, mig bekendt, vi har sagt nej til. Men for os handler det om sikkerhed - og sikkerhed i det hele taget - så alle får en god oplevelse. Handler det om, at I er bange for, at barerne stjæler jeres og TV 2s gæster? - TV 2 må svare for TV 2. Jeg er ikke bange for, at de stjæler vores gæster. Vores job er at få samlet folk. Vi ønsker at lave en oplevelse for alle. Og barer må gerne vise DR’s kampe så længe de overholder en række simple betingelser. Det tager vi gerne en dialog med dem om, hvis de er i tvivl om det. Er det rimeligt, at I - som licensmedie - skal ind og bestemme, at nogle må holde storskærmsarrangement, og andre må ikke? - Hvis hensynet er sådan, at det skal være velafviklet - og at det skal foregå i samarbejde med politi og kommune for, at det spiller, så synes jeg, det er okay, at vi foranstalter en så god afvikling som muligt. - Generelt kan der jo afvikles storskærmsarrangementer i hele landet med DRs kampe. Men lige omkring vores eget store arrangement (ved Danmarks kampe, red.), der kan man holde indendørs storskærmsvisning og så vil vi meget gerne i dialog, hvis man også ønsker at vise DRs kampe udendørs, så vi kan være med til at sikre en god afvikling. Men vi så 2021, hvordan folk samlede sig i gaderne og havde en folkefest. Var der problemer dengang? - Ikke mig bekendt. Jeg tror på det bedste i folk og på potentiale til at lave en fed folkefest. Og der skal vi være med til at sikre, at sikkerheden er på plads. Det prøver vi bare at stå på mål for. - Mange andre steder er der jo også storskærmsarrangemneter, som bare skal overholde de generelle regler og som DR ikke blander sig i. Der bliver masser af folkefest). Nogle barejere, som vi har talt med, frygter, at restriktionen dræber folkefesten. Hvad siger du til det? - Hvis nogle har det sådan, så vil vi gerne snakke med dem. Igen: Barer må gerne vise DR’s kampe. Det handler kun om udendørs arrangementer inden for de fem km., hvor vi gerne vil i dialog og være med til at sikre en god afvikling for alle. Så lige for at opsummere: Hvorfor er det, I har bestemt den her 5 km-regel? - Vi synes det er fedt, at hele landet støtter op. Men vi har et hensyntagen i Aarhus, fordi vi i samarbejde med myndighederne skal sikre gode arrangementer hele vejen rundt. At du kan komme til og fra et sted sikkert. Men det er nemmere, hvis de er i dialog med os. Der er mange andre regler, man skal forholde sig til. DR har rettighederne til kamp 1 og 3 mod henholdsvis Slovenien og Serbien

Det mener eksempelvis Asbjørn Ondraschek Jensen, der repræsenterer Frederiksberg Rådhuskælder.

»Jeg synes mest af alt, det er synd for danskerne. Det er ikke det samme, når det er indenfor - det prøvede vi til VM sidste vinter. Alle har glædet sig til sommer og fodbold igen, men det vil TV 2 så sætte en stopper for. Fodboldarrangementer skal samle alle og fejres som den folkefest, det er,« siger han og klynger sig til sit eneste håb:

»Mit store håb nu er selvfølgelig, at man erkender, at man har taget fejl og så giver Danmark den fodboldfest, som vi alle ønsker. Så må de tage lidt mere for rettighederne, hvis de taber penge på arrangementet.«

Alle værtshusejerne, som B.T. har talt med, understreger, at de ikke sætter de her arrangementer i verdenen for at tjene store penge.

De gør det for at samle danskerne til en stor fest, og derfor er det ærgerlige over, at TV 2 slet ikke er samarbejdsvillige.

»Jeg er helt med på, at vi ikke skal nasse på deres signal, og at de skal tjene nogle penge. Men hvorfor giver de os ingen muligheder at forholde os til? Hvis de nu sagde, at jeg skulle tage 100 kroner pr. person og give videre til TV 2. Altså giv os noget at forholde os til. Men det gør de ikke,« siger Keld Hansen.

B.T. har rakt ud til både TV 2 og DR for et interview. TV 2 er ikke vendt tilbage, mens B.T. har talt med Anders Kern Boje, underdirektør i DR, der forklarer, hvorfor man har valgt at indføre 5 kilometer-zonerne.

Det kan du læse i faktaboksen længere oppe.