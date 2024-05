Godt fire års krig mellem Yousee og Discovery er slut, og dermed vender adskillige populære tv-kanaler nu langt om længe tilbage i tv-pakkerne hos distributionsgiganten.

Analytiker og ekspert i tele- og tv-branchen John Strand kalder over for B.T. de to giganters skilsmisse i 2019 for 'en dyr fejl'.

Han mener, at Yousee i sin tid forregnede sig og undervurderede antallet af mistede kunder.

Hos Yousee glæder man sig i dag over at have indgået en ny aftale med Discovery.

Men man ønsker ikke at tale om, hvorfor hundredetusindvis af tv-kunder har måttet undvære indhold fra Discovery siden 1. januar 2020.

»Jeg vil virkelig prøve at undgå at spekulere i fortiden, men kun se fremad,« understreger Yousees CEO Christian Morgan i et interview med B.T.

»Vi fokuserer på at skabe værdi for vores kunder nu og i fremtiden. Vores kunder er interesserede i, hvilket indhold og hvilke oplevelser vi tilbyder dem i dag og i morgen,« understreger han.

Hvor meget har bruddet med Discovery kostet jer?

»Det er et godt spørgsmål, og det bliver nok svært at svare på. Men vores udmelding handler ikke om fortiden. Den handler om nu og fremtiden og ikke, hvad der skete for fire-fem år siden,« siger Christian Morgan.

»Vores kunder er interesseret i nu og fremtiden, og det er også det, vi har valgt at tænke,« understreger han.

Hvorfor har I valgt at tage Discovery-kanalerne tilbage?

»Den primære grund er selvfølgelig, at der er tale om godt indhold, som bliver efterspurgt. Her taler vi også om den nye streamingtjeneste Max, der samler alt det bedste indhold fra HBO Max, discovery+ og Eurosport. Så samlet set har vi at gøre med et fantastisk udbud af indhold, som er noget af det, vores kunder gerne vil have,« siger Christian Morgan.

»Det er en ny konstellation og et udvidet samarbejde, vi sparker i gang. Nogle dage er bedre end andre, og i dag er god,« tilføjer han.

Christian Morgan og Yousee ser en udvikling på markedet, som ikke længere entydigt bevæger sig i retning af færre tv-kunder, når folk i stedet vælger streamingtjenesterne til.

Nu handler det om, at mange danskere kombinerer de to produkter, siger han.

»Det er den position, som vi i Yousee ønsker at tage, hvor vi med YouSee Play giver kunderne fleksible og valgfrie muligheder mellem tv og streaming,« forklarer Christian Morgan.

»Vi ser en stabilisering i vores tv-forretning i forhold til dengang, hvor striden brød ud, hvor tv-markedet var meget nedadgående. Og så er det en naturlig forlængelse, at vi indgår samarbejde med Warner Bros. Discovery, som er en content-leverandør med rigtig fine streamingtilbud og fint tv-indhold,« siger han.

Hvorfor er det først nu, at samarbejdet genoptages?



»Jeg synes, at den primære grund til timingen er, at Max bliver lanceret i dag. Det, syntes vi, var en god anledning til at sætte os ned og have en samtale om fremtiden og mulighederne,« siger Christian Morgan.

»Vi kunne heldigvis blive enige om, at det var en god mulighed for at samarbejde, og det er denne aftale en del af,« understreger han.

Hvor mange kunder får I på dette?



»Jeg glæder mig til at se reaktionen, men jeg har ikke noget bud på det og vil ikke spekulere i det,« siger Christian Morgan.

»Jeg har indikationer allerede fra vores callcentre på, at folk er begyndt at ringe, og det er ikke kun individuelle kunder, men også antenne- og boligforeninger. Så indtil videre virker det som om, at der bliver taget godt imod det,« fortæller han.

Den nye aftale mellem Yousee og Warner Bros. Discovery indebærer blandt andet, at otte tv-kanaler nu igen bliver tilgængelige i Yousees tv-pakker, ligesom også den nye streamingtjeneste Max bliver det.

