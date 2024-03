Det vakte opsigt for en uge siden, da Trafikstyrelsen fortalte, at Danmark er blandt de lande, som har været udsat for omfattende GPS-jamming.

Nu melder Forsvarets Efterretningstjeneste (FE) også ud i sagen.

FE reagerer efter, at Danmark og en række lande rundt om den sydlige Østersø fredag 15. marts og lørdag 16. marts blev ramt af GPS-jamming i sådan et omfang, at hundredvis af fly skal være blevet ramt.

Der var dog ingen fare for de berørte fly, der har andre måder at finde vej på, hvis deres GPS-navigation bliver forstyrret.

Også mellem jul og nytår blev området ramt af omfattende jamming.

Senest har lignende GPS-jamming fundet sted over den netop overståede weekend, kan man se på hjemmesiden gpsjam.org, som tracker netop GPS-jamming over hele kloden.

Hos FE er det tydeligvis noget, man er opmærksom på.

Det oplyser efterretningstjenesten i en mail til B.T.

»FE kan bekræfte, at der har været flere tilfælde af GPS-jamming i Østersø-området de seneste måneder,« lyder det.

B.T. har også bedt FE om svar på, hvem de mener står bag.

Her har man ingen kommentar, lyder svaret.

Men fra efterretningstjenesten påpeger man, at den omfattende mængde jamming, som har ramt i et område fra Bornholm i vest, Baltikum i øst, Sverige i Nord og Polen i syd, ofte er noget, man ser fra et land.

Og her har det typisk et bestemt formål, skrives det.

Sådan så det ud, da store dele af den sydlige Østersø blev ramt af GPS-jamming 15. marts 2024.

»Jamming i det omfang udføres typisk af statslige aktører med flere formål, f.eks. at stresse eller teste andre stater,« lyder det i svaret.

Det stemmer overens med, hvad eksperter tidligere har fortalt til B.T.

»Fra Danmark kender vi det i lille omfang fra lastbilchauffører, der har nogle små GPS-jammere i deres bil. Men her er det i en helt anden skala. Der har ikke været tale om en privatperson,« forklarede Søren Reime Larsen, der er ph.d.-student ved DTU Space og beskæftiger sig med netop GPS-jamming, til B.T.

»Det kræver en meget stor antenne og kæmpe generatorer at jamme GPS i store dele af Østersøen,« uddybede han.

Da GPS-jammingen fandt sted i stort omfang tilbage mellem jul og nytår blev opmærksomheden rettet ét sted hen: Ruslands Kaliningrad-enklave ved den sydøstlige Østersø.

Dengang var der tale om en russisk øvelse, har Søren Reime Larsen tidligere fortalt til B.T.

Når det gælder GPS-jamming, som i Ukraine er noget, der bruges aktivt på frontlinjen til forsvar mod drone- og missiler, så har det ikke umiddelbart haft konsekvenser i de berørte lande.

Men det kan det få på sigt, vurderer Søren Reime Larsen. Store mængder kritisk infrastruktur er netop bundet op på GPS. Og derfor er Danmark udsat, hvis vi skulle blive ramt af jamming over en længere periode.

»Vi skal være opmærksom på det som samfund. Vi har en del kritisk infrastruktur, der kan være sårbar over for GPS-jamming. Så vi skal have backup-systemer klar,« har Søren Reime Larsen tidligere fortalt.