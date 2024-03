Danmark blev fredag og lørdag ramt af omfattende jamming af GPS-signaler. Det samme gjorde en stor del af Østersøen.

Hos de danske myndigheder er man bevidst om problemet. Det bekræfter de over for B.T.

På et kort udgivet på det sociale medie X lørdag kan man se Danmark og en række andre lande omkring den sydlige Østersø.

Men store dele af det sydlige Sverige, Østtyskland, det nordlige Polen og de baltiske lande er dækket af røde eller gule farver.

Bornholm er næsten helt væk.

Farverne på kortet repræsenterer, hvordan der i stor udstrækning fredag og lørdag har været jamming af GPS i området. Altså sendt kraftige signaler ud, som har overdøvet GPS-signalerne fra satellitter, så de ikke har virket.

Det samme kan man finde bevis for på hjemmesider, der følger med i netop jamming-aktivitet. Fredag og lørdag har aktiviteten været voldsom.

Store dele af den sydlige Østersø var ramt. Også dele af det østlige Danmark.

Sådan så det ud, da store dele af den sydlige Østersø blev ramt af GPS-jamming 15. marts 2024. Foto: GPSJAM Vis mere Sådan så det ud, da store dele af den sydlige Østersø blev ramt af GPS-jamming 15. marts 2024. Foto: GPSJAM

Fra de danske myndigheders side er man klar over problematikken. Det fortæller Trafikstyrelsen til B.T.

»Vi kan bekræfte, at Naviair (som har ansvaret for trafikken i det danske luftrum, red.) i løbet af weekenden har modtaget meldinger om GPS-jamming, men Trafikstyrelsen kender ikke til årsagen, eller hvem der måtte stå bag,« lyder det i en udtalelse fra kontorchef Lars Korsholm.

Heldigvis har der ikke været fare for de passagerer, som har befundet sig i fly over det ramte område. Det antal skal ifølge opslaget på X have drejet sig om mindst 873 fly. Det tal har B.T. ikke kunnet få bekræftet fra officiel hånd.

»Det lyder rigtigt, at der er fundet noget sted i weekenden. Men der er mere tale om en gene end en fare. Fly har mange andre måder at navigere på, så der har ikke været fare for, at fly styrter ned,« siger Søren Reime Larsen, der er ph.d.-student ved DTU Space og beskæftiger sig med netop GPS-jamming.

Har du oplevet GPS-jamming, så vil B.T. gerne høre fra dig. Skriv til vores journalist på jepa@bt.dk

Det er langt fra første gang, at Østersøen over de seneste måneder har været ramt af GPS-jamming, der sætter GPS ud af spillet.

Også mellem jul og nytår blev området ramt i stor stil.

På det tidspunkt var mistanken, at GPS-jammingen kom fra den russiske enklave ved Østersøen, Kaliningrad.

Det vil man fra Trafikstyrelsen ikke komme nærmere ind på. Men man konstaterer, at fænomenet har været i stigning.

»De seneste år har vi set et stigende antal GPS-udfald i dansk luftrum. GPS-udfaldene kan kortvarigt genere flyene, men de udgør ikke en risiko for luftfartssikkerheden, fordi flyenes systemer automatisk og uproblematisk skifter over til en anden form for navigation, som typisk vil være jordbaserede systemer,« siger Lars Korsholm.

Søren Reime Larsen ønsker ikke at gætte på, hvem der står bag weekendens omfangsrige GPS-jamming.

Men det er ikke sket fra en privat baghave et eller andet sted omkring Østersøen, forklarer han.

»Fra Danmark kender vi det i lille omfang fra lastbilchauffører, der har nogle små GPS-jammere i deres bil. Men her er det i en helt anden skala. Der har ikke været tale om en privatperson,« siger han og uddyber:

»Det kræver en meget stor antenne og kæmpe generatorer at jamme GPS i store dele af Østersøen.«