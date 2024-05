Ufattelig mange plader chokolade skal nu destrueres.

Det er den svenske producent, Cloetta, som har besluttet sig for at skille sig af med ikke mindre end 850 tons chokolade.

Det skriver SVT.

Den drastiske beslutning er truffet efter, at det er kommet frem, at den palmeolie, der anvendes i produkterne, er mistænkt for at indeholde kræftfremkaldende stoffer.

Blandt produkterne er mærkerne Kex, Sportlunch og Polly.

Cloetta blev, ifølge SVT, informeret om situationen med palmeolien, før produkterne er blevet sendt på markedet.

Laura Lindholm, der er kommunikationsdirektør i Cloetta, siger:

»Forbrugernes sikkerhed er vigtig for os, så vi tog øjeblikkelige forholdsregler, så snart vi blev opmærksomme på det.«

Cloetta har hjemme i Malmø.

Og her siger Arvid Nordlund fra kommunens miljøforvaltning:

»Cloetta har foretaget sin egen undersøgelse, og efter dialog har vi konkluderet, at det ikke er muligt at udelukke sundhedsrisici. Derfor har de konkluderet, at chokoladen skal destrueres.«

Chokoladeproducenten er nu ved at undersøge, hvordan de søde sager skal destrueres.

Man forsætter produktionen med en anden palmeolie, som ikke er under mistanke, oplyser virksomheden.