FC København løb ind i en gedigen nedtur med tirsdagens nederlag til AGF.

Kampen blev tabt 2-3 og betyder, at de regerende mestre ikke kommer i Champions League.

Alligevel fastholder selskabet bag klubben – Parken Sport & Entertainment (PS&E) – de økonomiske forventninger for den kommende sæson.

Det fremgår af en selskabsmeddelelse.

'F.C. København har efter aftenens kamp mod AGF ikke længere mulighed for at kvalificere sig til League Phase i UEFA Europa League, men fortsat mulighed for at kvalificere sig til UEFA Conference League League Phase,' skriver PS&E.

'Under hensyntagen til den positive økonomiske udvikling i koncernen i øvrigt fastholder PARKEN Sport & Entertainment forventningerne til 2024 som udmeldt i selskabsmeddelelse 7 2024. Der forventes en omsætning i niveauet 1.400 til 1.500 mio. kr. og et resultat før skat på 250 til 300 mio. kr.'

