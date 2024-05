Amerikansk politi efterforsker nu, hvordan Matthew Perry fik fat i stoffet ketamin, som blev fundet i hans krop, da han døde.

Målet er at finde frem til, hvem der forsynede ham med det dødbringende stof.

Det skriver New York Post.

Perry døde som 54-årig.

Det bliver nu undersøgt, hvem der solgte ketamin til Matthew Perry. Foto: Phil Mccarten/Reuters/Ritzau Scanpix

Han havde længe kæmpet med afhængighed.

Han blev fundet død i sit boblebad i oktober 2023.

Han havde stoffer, der normalt gives til kirurgiske patienter, i kroppen.

Ifølge mediets kilder har politiet allerede afhørt flere personer i sagen i Hollywood.

Både det lokale og det nationale politi deltager i efterforskningen.

Perry var på afvænning 15 gange og havde gennemgået 14 operationer for at forsøge at mindske skaderne på mavesækken på grund af alkohol- og opioidmisbrug.

Skuespilleren hævdede, at han næsten døde i 2018 på grund af en gastrointestinal perforering. Han tilbragte to uger i koma og fem måneder på hospitalet. Han måtte også bruge en stomipose i ni måneder.

I 2022 hævdede Perry, at han havde brugt næsten ni millioner dollar på at blive ædru i årenes løb – og endelig sejrede. Stjernen havde været stof- og alkoholfri siden maj 2021.

Matthew Perry blev især berømt for sin rolle som Chandler Bing i successerien 'Venner'.