Han var mistænkt i en spionsag og løsladt mod kaution, mens han ventede på at få sin sag for retten.

Mandag blev den tidligere Royal Marines-soldat, Matthew Trickett, fundet død i en park.

Flere britiske medier skriver om sagen om den 37-årige mands pludselige død.

Ifølge Sky News kalder politiet dødsfaldet for »uforklarligt.«

Det lokale politi blev tilkaldt til Grenfell Park i byen Maidenhead omkring klokken 17 mandag eftermiddag.

Her havde en tilfældig forbipasserende fundet den livløse mand.

»Betjente ankom til stedet og fandt en mand. Akut behandling blev påbegyndt, men desværre blev manden erklæret død på stedet,« lyder det fra politiet i en udtalelse.

»En undersøgelse af dødsfaldet er i gang, og på nuværende tidspunkt bliver det behandlet som uforklarligt,« hedder det videre.

Trickett var sammen med to andre mænd mistænkt for at spionere på vegne af de kinesiske myndigheder i Storbritannien.

13. maj mødte han op i retten, hvor han dog kun skulle bekræfte sit navn.

Derefter blev han løsladt mod kaution.

Dengang sagde politiet, at de lovovertrædelser, som han var tiltalt for var »bekymrende,« men at de ikke blev anset for at udgøre en større trussel mod offentligheden.