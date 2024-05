Kähler-erhvervsmanden Victor Frantz Longhi kan lune sig ved, at han har tjent på 120 mio. kroner på salget af en ejendom centralt i København.

Det skriver Aarhus Stiftstidende.

Victor Frantz Longhi er kendt for at have gjort Kähler-mærket populært igen efter at have købt brandet i 2008 og siden solgt det for næsten 100 mio. kroner. Han er også ejer af luksusmøbelfirmaet Paustian.

Aarhus Stiftstidende skriver, at Victor Frantz Longhi med firmaet Dansk Ejendom Management ApS har solgt ejendommen Bremerholm 6 ved Kongens Nytorv i København for 141,4 mio kroner.

Det er 120 mio. kroner mere end firmaet gav for ejendommen i 2015. Dengang kostede ejendommen små 21 millioner kroner, skriver Aarhus Stiftstidende. Dog er der ikke tale om gevinst alene, eftersom bygningen er blevet renoveret.

Den gamle transformerstation på adressen Bremerholmen 6 er lavet om til hotel Foto: Foto: Bühlmann Vis mere Den gamle transformerstation på adressen Bremerholmen 6 er lavet om til hotel Foto: Foto: Bühlmann

Det er hotellet Herman K, der ligger på adressen og ifølge Aarhus Stiftstidende - der citerer nichemediet Ejendomswatch - skal hotellet fortsætte på adressen.

Hotellet blev i marts måned overtaget af Hotelkæden Bühlmann

Adressen Bremerholm 6 har tidligere huset en transformerstation ejet af Ørsted.

Salget af ejendommen luner for den aarhusianske erhvervsmand, der har lidt under en række konkurser. Blandt andet gik hans velrenommerede restaurant Nordisk Spisehus i februar 2024 konkurs, har Finans tidligere fortalt.