Der er for mange turister på danskerfavoritten Mallorcas strande.

Derfor gør de lokale myndigheder nu klar til at indføre et nyt tiltag.

Det skriver Dagbladet.

De vil simpelthen overvåge turisterne via deres mobiltelefoner.

Koncentrationen af turister registreres nu af tre af de største mobiloperatører på øen.

De vil levere data til Spaniens nationale statistiske institut (INE) om, hvor mange turister der er de forskellige steder.

Bjørn Amundsen, der er talsmand for Telenor i Norge, forklarer fremgangsmåden således:

»Mobiltelefoner er forbundet med mobilnetværk, og mobiloperatører kan spore en mobiltelefons placering baseret på forbindelsesdata.«

»Det, der registreres, er bevægelser i forbindelse med registrering af mobiltelefoner på mobilstationer, såkaldte basestationer. Intet behøver at være aktiveret på mobiltelefonen for at registreringen kan finde sted.«

Det er ikke kun på Mallorca, at der er ved at være for mange turister.

Forleden indførte Venedig ligefrem entré.

Endagsturister skal købe en billet for fem euro, svarende til cirka 37,5 kroner, for at få adgang til byens gader og kanaler.

Der er ikke et sted, hvor man skal vise sin billet for at få adgang til byen. Men man kan få en bøde på mellem 50 og 300 euro for ikke at have en billet, hvis man bliver taget i en kontrol. Det svarer til mellem 373 og 2238 kroner.