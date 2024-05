For Fallon Thornton var det en stor oplevelse at blive udvalgt til at komme op på scenen med den verdensberømte tryllekunstner David Copperfield.

Det gik hurtigt over.

»Jeg var chokeret og kunne ikke tro det. Gjorde han virkelig det foran alle de mennesker? Var der nogen, der så det?« som hun i dag fortæller om episoden i 2014 til The Guardian.

Hun er en af i alt 16 kvinder, der nu fortæller deres historier om, hvordan David Copperfield har udsat dem for krænkelser, upassende opførsel, grooming og deciderede seksuelle overgreb.

Nogle er anonyme, mens andre står frem med navn.

I Fallon Thorntons tilfælde skete der ifølge hendes forklaring det, at tryllekunstneren simpelthen tog hende på brystet, mens de var på vej op til scenen.

En anden kvinde fortæller om, hvordan hun efter et show blev inviteret op på David Copperfields værelse med en veninde.

Hun mener, at de fik et stof i en drink, hvorved de efterfølgende skulle være blevet udsat for seksuelle overgreb. Ude at stand til at sige fra.

David Copperfield på scenen. Foto: Dan Steinberg/AP/Ritzau Scanpix

»Jeg tror helt ærligt, at jeg blev bedøvet,« som hun fortæller.

Andre fortæller om, hvordan de mødte tryllekunstneren som kun 15-16-årige. Han skulle have holdt kontakten i årevis, ringet sent om aftenen.

En kvinde fortæller, hvordan David Copperfield var den første mand, hun havde sex med som 18-årig.

I dag mener hun, at hun blev groomet, mens hun var mindreårig.

Faktisk var halvdelen af de 16 kvinder under 18 år, da de mødte tryllekunstneren, mens tidligere ansatte fortæller om, hvordan han i forbindelse med shows udpegede ofte unge kvinder, der skulle inviteres til et møde med ham backstage.

»Jeg kommer tilbage om to år,« som David Copperfield skulle have skrevet på en seddel, som The Guardian viser i artiklen, til en dengang 16-årig pige.

De nævnte episoder skulle have fundet sted over flere årtier. Fra sidst i 1980erne til 2014. Flere af kvindernes oplevelser minder om hinanden – uden at de nogensinde har mødt hinanden.

Der skulle heriblandt være tre påstande om seksuelle overgreb og tre kvinder, der fortæller, hvordan de blev befamlet på scenen.

David Copperfield er i dag 67, og han i mange, mange år været ikke bare en af de største berømtheder i USA, han har også været en af de rigeste.

Han laver stadig mere end 500 shows om året i Las Vegas

Over for The Guardian afviser han anklagerne via sine advokater.

»Det er det modsatte af alt det, som David står for,« lyder det blandt andet:

»Han har aldrig opført sig upassende over for nogen, slet ikke mindreårige.«

Advokaterne påpeger, at der tidligere har været lignende anklager mod David Copperfield, men at han aldrig er blevet tiltalt for noget.