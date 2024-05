Det er bindegalt, at fire hold ligger til at kunne vinde guldet i Superligaen med kun tre runder tilbage.

Men selvom FC København, FC Midtjylland, FC Nordsjælland og Brøndby kun er adskilt af to point efter 29 runder, så er der alligevel et hold, der skiller sig mere positivt ud lige nu, vurderer B.T.s sportschef Lasse Vøge.

B.T.s GULDBAROMETER



»Jeg giver dem 20 procent, fordi de i de sidste tre runder har to ekstremt svære udekampe. De skal til Brøndby på onsdag, og så skal de til Parken i sidste runde. Der kommer til at være et kæmpe tryk fra lægterne, og vi har set i denne sæson - blandt andet i de europæiske kampe - at de kan gå i krampe.«

»Spillet i de sidste runder har dog været det bedste i Superligaen.«

»De er stadig inden for rækkevidde med en sejr i næste runde. Den ville kunne ændre rigtig meget.«

De har FCN, Silkeborg og AGF i de sidste runder, men formkurven vender den gale vej.

»Det er svært at lave momentumskiftet nu, for nu er vi inde i en tid med finaler.«

»De har noget at tabe. De var længe guldfavoritter, og det er de ikke længere. Det er svært at omstille sig fra at forsvare til at jage.«

»De er jo á point med FCK. De skal jo en tur til Parken... Og det skulle ikke undre mig, om de vinder der,« siger han med et grin.

»Men så har de jo en udekamp mod FC Nordsjælland. Hvis der er noget, vi har lært om det FCM-mandskab, så tag lige et kig på deres kamp mod Silkeborg. De er IKKE gode på kustgræs, og de kan ikke håndtere hold, der er gode til at dominere bolden.«

»Jeg tror, de får det rigtig svært i Farum og i Parken.«

»De er mine favoritter nu, for de er i det mesterskabsmodus, hvor de tromler de andre.«

Han bider især mærke i det voldsomme arsenal matchevindertyper, som FCK råder over. Også dem, som de kan affyre fra bænken.

De får brug for hele styrken, hvis mesterskabet skal i hus for tredje år i træk.

»Hold kæft, en fed afslutning,« lyder det fra B.T.s sportschef, der dårligt kan vente, til det bliver onsdag, når næste runde skydes i gang.

Guldbejlernes program for resten af sæsonen:

Guldduellen står altså fortsat mellem Brøndby, FC København, FC Midtjylland og FC Nordsjælland.

FCK og FCM er på 58 point, mens FCN og Brøndby har 56 point.

De sidste tre spillerunder i Superligaen for de fire guldaspiranter ser således ud:

FC København: FCM (hjemme), AGF (ude) og FCN (hjemme).

Brøndby: FCN (hjemme), Silkeborg (ude) og AGF (hjemme).

FC Midtjylland: FCK (ude), FCN (ude) og Silkeborg (hjemme).

FC Nordsjælland: Brøndby (ude), FCM (hjemme) og FCK (ude).