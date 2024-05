Lasse Rimmer havde da helst holdt sin godt fire millioner store skattegæld for sig selv.

Men nu er det ude, og selvom han med egne ord ikke er nogen Sanjay Shah, men bare et rodehoved, så er han klar til at se fremad og blive milliongælden kvit.

»Jeg må bare gøre noget ved det, og det gør jeg. Jeg skal bare arbejde videre, som jeg altid har gjort. Få rettet op på ting, jeg ikke har været opmærksom nok på før,« fortæller han.

Her ville mange nok tænke, at det ville være smart at få tilknyttet sig en revisor, der rent faktisk har forstand på komplicerede fradragsregler og diverse betalingsfrister.

Lasse Rimmer er aktuel i Prime Videos nye program 'Roasted', hvor B.T. møder ham til pressedagen på det nye program mandag. Foto: Magnus Ragnvid

Men der står Lasse Rimmer i lidt af en klemme.

»Den store udfordring er, at når man først står i den situation, så skal man jo lige kunne forsvare at bruge penge på en revisor, så det bider sig selv lidt i røven. Men det finder jeg nok ud af efterhånden,« fortæller den 52-årige tv-vært og komiker.

Men selvom der hverken er råd til fornøjelser som streamingtjenester, så skal der altså gøres plads i økonomien til en revisor på et tidspunkt.

»Ja, fordi halvdelen af gælden skyldes, at jeg ikke har sikret mig fradrag og lavet selvangivelser. Så jeg havde skyldt halvt så mange penge, hvis jeg havde gjort tingene rigtigt. Så det ville være dumt at blive ved med at gøre det forkert – det må jeg finde ud af!«

Huset er sat til salg: 'Hvad vil vi så i fællesskab?'

Midt i alt skatterodet har Gældsstyrelsen også krævet udlæg i Lasse Rimmers bil og hus.

Så derfor er Lasse Rimmers hjem i Karlslunde gennem de sidste tyve år også blevet sat til salg.

Men det haster ikke for komikeren med at få solgt sit mangeårige hjem, selvom han anerkender, han burde have solgt det »for en tre år siden«.

For nu bor han, kæresten Line Hoffmeyer og familien der i hvert fald, indtil det er solgt – og der er mange ting, der skal gå op ved et nyt hjem, blandt andet i forhold til yngstedatterens snarlige start i gymnasiet.

Der ikke bryllup på vej for influencer Line Hoffmeyer og komiker Lasse Rimmer, selvom parret tidligere har været gift og nu er sammen igen. Foto: Emil Agerskov/Ritzau Scanpix

»Vi har sådan i ret lang tid nu prøvet at finde ud af, hvad vil vi så i fællesskab,« fortæller Lasse Rimmer.

»Men den korte historie er, at vi vil gerne bo anderledes. Men sådan har det været hele tiden, Line har jo aldrig valgt at bo i det hus, det er jo købt dengang, jeg var sammen med mine børns mor,« forklarer han.

Nu er der i hvert fald kommet et til salg-skilt på de 153 kvadratmeter i Karlslunde, så hvis der kommer én, der vil smide de godt 5,1 millioner kroner, så rykker familien videre.

'Men vi er klar til at rykke videre og se på, hvor og hvordan vi bedst muligt kan starte et nyt kapitel med et nyt fælles hjem fra bunden,' fortalte Line Hoffmeyer selv i februar om hussalget.

Line Hoffmeyer og Lasse Rimmer blev gift i 2019 efter et par års forhold, men siden er de både blevet skilt, har fundet sammen og slået op igen, førend de nu atter er et par.

Men umiddelbart er der ikke noget nyt bryllup på vej for parret – lige foreløbig.

»Det kan da godt være! Jeg har været gift to gange før, så jeg skulle da være verdens største idiot, hvis jeg sagde, at det skulle jeg aldrig nogensinde igen, men det er der ikke nogen plan om. Men det betyder ikke noget, ikke andet end, at vi har det godt sammen,« slutter Lasse Rimmer med et smil.