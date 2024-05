Ingen forstod, hvad der skete, da Holger Rune endte i en mystisk nedsmeltning mandag aften.

Den danske stjerne gik helt ned med flaget mod Sebastian Baez og led et nederlag efter et mærkværdigt kollaps.

Nu kommer danskeren med en kontant dom over den store nedtur.

»Det må simpelthen ikke ske på det niveau, jeg arbejder på,« siger Holger Rune om nederlaget i tre sæt.

»Jeg har været syg, og fokus har ligget på ekstra banetimer og fysisk opbygning, men det er ingen undskyldning. Jeg ved, hvad jeg skal spise og drikke under kamp, og jeg fik det ikke gjort i kampen i går. Det er slet og ret for ringe.«

Den 21-årige danskers opgør på det italienske grus blev udskudt i flere timer, inden de to spillere kom på banen.

Derfor havde han svært ved at time, hvornår han skulle indtage mad og drikke op til opgøret og få fyldt depoterne op.

»Jeg føler, at jeg spiller en rigtig god kamp i anden runde og et godt første sæt i aftes – min tennis er på et højt niveau igen. Derfor er det selvfølgelig også vildt frustrerende, at jeg ender med ikke at kunne præstere, som jeg ellers kan, på grund af en så lavpraktisk ting som utilstrækkelig indtag af mad og drikke,« mener Holger Rune.

»Der er ikke andet at gøre end at tage ansvar, lære af det og komme videre herfra.«

Nederlaget kommer i kølvandet på en sløj sæson, hvor den danske tennisstjerne er i frit fald på verdensranglisten.

I august lå han nummer fire i verden, men på den kommende udgave af ranglisten, der offentliggøres på mandag, er han i bedste fald nummer 13.