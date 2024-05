Bilgiganten Ford bløder så mange penge på deres elbiler, at det nu får konsekvenser.

Det skriver Bloomberg på baggrund af anonyme medarbejdere i den amerikanske bilproducent.

I første kvartal i år var tabet per elbil over 100.000 dollars, svarende til mere end 694.400 danske kroner, skriver Bloomberg.

Ford har i år estimeret et tab op mod 32 milliarder kroner, og den amerikanske bilproducent forventer desuden et yderligere tab på elbiler på op til 40 milliarder danske kroner her i 2024.

De blodrøde tal betyder, at Ford vil bruge færre penge på elbiler.

Mediet skriver, at Ford helt konkret vil skære på udgifter til batteridrevne modeller, forsinke nye elbiler, sænke priserne og udsætte og skrumpe planlagte batterianlæg.

På den måde skal Ford reducere udgifterne med 12 milliarder dollars, svarende til 83 milliarder danske kroner.

Fords ledelse er ikke kommet med nogen kommentarer til oplysningerne i Bloomberg.

