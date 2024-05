Ticketmaster frigiver nu flere billetter til weekendens Taylor Swift-koncerter i Stockholm.

Det fremgår af en mail sendt til de folk, der allerede har fået billetter, skriver Aftonbladet.

Swift giver koncert i den svenske hovedstad 17., 18. og 19. maj som del af hendes tour 'The Eras'.

Det er første gang, at den amerikanske superstjerne spiller i Skandinavien.

Billetterne til Swifts tour, som dækker flere europæiske storbyer, blev hurtigt revet væk, efter de sidste år kom til salg online.

Ifølge Aftonbladet er der sammenlagt solgt omkring 200.000 billetter til de tre koncerter i Sverige.

Swift er anset for at være verdens absolut største popstjerne lige nu, og hendes besøg i Stockholm ventes at generere over 300 millioner kroner i overnatning, transport, indkøb og forplejning fra gæster, viser beregninger ifølge VG.

De nye billetter sælges efter først til mølle-princippet.

Koncerterne foregår i Friends-arenaen i Solna i Stockholm.

Billetter forhandles på Ticketmasters hjemmeside.