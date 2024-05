Den britiske bokser Sherif Lawal er død som 29-årig, efter han søndag blev slået ud i ringen.

Lawal boksede i sin første professionelle kamp, da han blev knockout'et i fjerde runde, skriver The Guardian.

Han blev bragt med en ambulance til et nærliggende hospital, men stod ikke til at redde.

»Under Sherif's kamp kollapsede han desværre, og trods en stor indsats fra redderne, blev han senere erklæret død,« lyder det i en udtalelse fra kamparrangørerne, Warren Boxing Management.

Lawal boksede mod portugiseren Malam Varela i en kamp sat til seks runder.

Kampen fandt sted i Harrow Leisure Centre i byen Harrow.

Storbritanniens bokseforbund, British Boxing Board of Control, kondolerer i en udtalelse over for Lawals familie.