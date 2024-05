Melinda French Gates trækker sig som medformand for fonden 'the Bill & Melinda Gates Foundation'.

Samme fond, som hun har været med til at lede siden 2000, skriver CNN.

»Det er ikke en beslutning, der har været nem at træffe,« skriver hun på X og fortsætter:

»Jeg er utrolig stolt af den fond, som Bill og jeg byggede sammen, og af det ekstraordinære arbejde, den gør for at afhjælpe uligheder rundt om i verden.«

French Gates sagde, at hun planlægger at forlade Bill & Melinda Gates Foundation den 7. juni, og hun vil fortælle mere om sine fremtidige velgørenhedsplaner i den nærmeste fremtid.

I en udtalelse på X skriver Bill Gates:

»Jeg er ked af at se Melinda forlade os, men jeg er sikker på, at hun vil få en enorm indflydelse på sit fremtidige filantropiske arbejde.«

»Når jeg ser fremad, er jeg fortsat fuldt engageret i fondens arbejde på tværs af alle vores strategier og i at realisere de muligheder, vi har for at fortsætte med at forbedre livet for millioner af mennesker rundt om i verden.«

Organisationen vil skifte navn til Gates Foundation, og Bill Gates vil blive den eneste formand, meddelte fondens CEO, Mark Suzman, mandag.

Som en del af sin separationsaftale fra sin tidligere ægtemand, Bill Gates, siger French Gates, at hun vil modtage yderligere 12,5 milliarder dollars til sit velgørende arbejde.

French Gates planlægger at fokusere sine donationer på grupper, der fokuserer på kvinder og familier.