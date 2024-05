En million danskere modtager løbende en ekstra regning fra Skat.

Det drejer sig om dem, der sparer op til alderdommen via en ydelsesgaranti.

Og det vil brancheforeningen Forsikring & Pension nu have noget gjort ved.

Det skriver Finans.

De mange danskere får en ekstra regning på 2,5 milliarder kroner, og dermed betaler de op mod 18 procent i effektiv pensionsafkastsskat (PAL-skat) istedet for de sædvanlige 15,3 procent.

Hvis man sparer op til sin pension via en ydelsesgaranti, er man sikret en bestemt månedlig minimumsudbetaling som pensionist.

Garantien betyder, at pensionsselskaberne investerer mere forsigtigt.

Jørgen Svendsen, der er aktuar og indehave af pensionsmæglerselskabet AFPR, bakker op om Forsikring & Pensions krav.

Til Finans siger han:

»Det er noget rod. Pengene burde aldrig være opkrævet. Det betyder, at danskerne går glip af en forrentning af deres penge og dermed får mindre at leve for som pensionister.«

I et skriftligt svar til mediet, skriver skatteminister Jeppe Bruus, at pensionsbranchen selv har godkendt de nuværende regler, men at han gerne lytter til input fra branchen, hvis noget bør laves om.