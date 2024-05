Oprydningen i det russiske forsvarssystem ser ud til at fortsætte.

Nu er den højtstående generalløjtnant Jurij Kuznetsov blev anholdt – han har siden sidste år været leder af personaleafdelingen i det russiske forsvarsministerium.

Ifølge det statslige russiske nyhedsbureau Tass lyder det fra den russiske undersøgelseskomité:

»Han er mistænkt for at have modtaget bestikkelse i særlig stor skala,« siger Svetlana Petrenko.

Samtidig skulle myndighederne have beslaglagt 100 millioner rubler fra Jurij Kuznetsov.

Både hans hjem og hans kontor skulle være mandag være blevet ransaget.

Det er mindre end en måned siden, at en anden højtplaceret person i det russiske forsvarsministerium ligeledes blev anholdt.

Ved den lejlighed gik det ud over viceforsvarsminister Timur Ivanov, særdeles magtfuld og fremtrædende i ministeriet.

Timur Ivanov i retten tidligere i maj. Foto: Moscow City Court Handout/EPA/Ritzau Scanpix Vis mere Timur Ivanov i retten tidligere i maj. Foto: Moscow City Court Handout/EPA/Ritzau Scanpix

»Det er en omfattende og bemærkelsesværdig sag,« som den danske Rusland-ekspert Flemming Splidsboel dengang sagde til B.T.

Og for bare to dage siden blev forsvarsminister Sergej Sjojgu så fjernet fra sin post og erstattet af Andrej Belousov.

Nu er hammeren så faldet over Jurij Kuznetsov, selvom der ikke er yderligere oplysninger om, hvad han præcist skulle have begået af forbrydelser.

Frem til sidste år havde han i mange år haft en indflydelsesrig post i den russiske generalstab, og flere russiske militærbloggere har ifølge Reuters spekuleret i, at sagen kan have noget med det at gøre.

Den russiske journalist Farida Rustamova skriver på Telegram, at Jurij Kuznetsov Kuznetsov står over for otte til 15 års fængsel.