For 24 år siden mistede Jostein Sørstrønen sin datter.

Den blot otteårige Stine Sofie blev sammen med veninden, tiårige Lena, fundet voldtaget og dræbt.

Den omtalte sag er i disse dage for retten i Kristiansand – og senest har Jostein Sørstrønen vidnet i sagen.

Blandt andet fordi, det var ham, som havde ansvaret for pigerne den skæbnesvangre weekend – og ham, som slog alarm til politiet, da Stine Sofie og Lena ikke kom hjem som aftalt.

»Mit liv brød sammen. Ganske enkelt. Det var så mørkt og utrolig trist. Jeg følte også en byrde, fordi det var mig, som havde dem i den weekend.«

Ifølge de norske medier VG, NRK og TV 2 Norge er Jostein Sørstrønen en af i alt tre forældre, som skal afgive forklaring i retssagen.

Deres bistandsadvokat har tidligere forklaret, at det er vigtigt at få frem, hvordan de haft det i processen.

De tre forældre har også rettet et erstatningskrav mod Jan Helge Andersen, som er tiltalt for drabet på Lena.

Han er allerede dømt for drabet på Stine Sofie, hvilket kostede ham 19 års fængsel.

Samtidig blev den i dag 44-årige Viggo Kristiansen dømt for drabet på Lena. Men grundet ny teknologi og dna-beviser blev han frikendt efter at have siddet 21 år i fængsel.

Og nu mener den norske anklagemyndighed i stedet, at det var Jan Helge Andersen, som slog begge piger ihjel.

Han nægter dog drabet på Lena. Han holder fast i, at det var Viggo Kristiansen, der begik drabet.

I retten forklarede Jostein Sørstrønen blandt andet, at han ikke havde nogen betænkeligheder ved at lade Stine Sofie og Lena tage ud og bade alene.

Det havde de gjort så mange gange før.

19. maj 2000 forlod pigerne hjemmet omkring klokken 18.15, hvor de søgte ned til badeområdet Baneheia.

Godt to timer senere blev Jostein Sørstrønen nervøs, da de ikke kom hjem. Og klokken 22 blev politiet alarmeret.

Selv ledte Jostein Sørstrønen efter pigerne.

»Jeg tror, ​​vi var meget tæt på gerningsstedet på det tidspunkt, og jeg er meget glad for, at det ikke var os, der fandt pigerne,« forklarede han onsdag i retten.

De to piger blev fundet voldtaget og dræbt to dage senere.

Det førte også til, at Jostein Sørstrønen blev afhørt om sagen dengang. Blandt andet fordi, hans fingeraftryk blev fundet på den pose, som pigerne havde haft deres badetøj i.

»Jeg oplevede afhøringen som en meget tung belastning. Jeg fik nærmest en følelse af at være mistænkt«, sagde Sørstrønen i vidneskranken.

Men i efteråret foretog politiet så anholdelser i sagen, hvilket Sørstrønen husker som en »stor lettelse«.

Den norske anklagemyndighed går efter to års fængsel til Jan Helge Andersen. Det skyldes, at han allerede har afsonet 19 års fængsel. Og da den strengeste straf i Norge lyder på forvaring i 21 år, kan han ikke dømmes for mere.

Sagen begyndte 16. april og er sat til at vare i seks uger.