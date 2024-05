»Vi har en kraftig stigning i kighoste i Norge efter næsten fire år med meget lidt sygdom. Det kan tyde på, at vi kan få en epidemi her.«

Den konklusion kommer fra Margrethe Greve-Isdahl, overlæge og leder af børnevaccinationsprogrammet hos norske Folkehelseinstituttet, til Dagbladet.

I vinter oplevede vi vores egen kighosteepidemi i Danmark. Og det er netop den, der gør, at vi ikke skal frygte at blive ramt af en ny lige foreløbig.

Det forklarer seniorforsker Tine Dalby fra Statens Serum Institut (SSI).

»Kighosteepidemier kommer i bølger, og der går typisk de her tre, fire eller fem år, før vi får en igen. Der er så mange i Danmark, der lige har haft kighoste, så den har vanskeligere vilkår for at sprede sig, fordi den vil ramme nogle, der er immune og derfor ikke vil sprede sig videre.«

»Så der er ingen drama med kighoste i Danmark lige nu. Vi bør være sikret i forhåbentlig op til fem år.«

Efter denne periode vil det høje niveau af immunitet i befolkningen være dalet, og der er risiko for, at man kan blive ramt igen. Kighoste giver nemlig ikke livsvarig beskyttelse mod at få kighoste igen.

Hun fortæller, at SSI er opmærksomme på, at de i andre lande er begyndt at se en stigning, men deres vurdering er, at Danmarks epidemi er overstået.

Oftest ses det, at luftvejssygdomme har bedst vilkår i de køligere måneder, hvor vi bruger flere timer indenfor og derfor har større sandsynlighed for at smitte hinanden.

Men her er kighosten anderledes.

»Kighosten er ikke så sæsonbetonet som mange af de andre luftvejssygdomme. Nogle luftvejsvirus er for eksempel meget afhængige af, hvor koldt det er udenfor, men kighoste har ikke på samme måde et sæsonmønster.«

Nogle af de værste symptomer ved kighoste er:

Kraftige og markante hosteanfald, hvor man ikke kan få vejret, og det føles som om, at man bliver kvalt.

Tykt slim i halsen, der ikke kan hostes op.

Efter hosteanfald kan der opstå en hylende lyd, en 'kigen', som har lagt navn til sygdommen.

Et kighosteforløb kan vare op til 100 dage, og er især farligt for de mindste børn, der i værste fald kan dø af sygdommen.