Der var fuld fart på kong Frederik under sidste uges statsbesøg i Sverige.



Men hvad var det egentlig for et trick, som Kongen brugte i sin tale? Hvorfor bruger han det? Og kan man egentlig kalde kong Frederik en influencer?

Ifølge retoriker og tale-coach Mette Høien skal kongen virkelig veje sine ord på en guldvægt, når han holder tale.

Det fortæller hun i seneste udgave af B.T.s royale podcast 'Kongehuset bag kulissen', hvor hun også fortæller, at Kongen er begyndt at benytte et særligt trick, når han holder taler – nemlig et trick, som også både Bill Clinton og Barack Obama benytter.

Kong Frederik har fundet sin egen stil som konge, mener eksperterne. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix Vis mere Kong Frederik har fundet sin egen stil som konge, mener eksperterne. Foto: Ida Marie Odgaard/Ritzau Scanpix

»Det viser noget sårbarhed og ydmyghed, så folk bedre kan lide en,« forklarer hun i podcasten og tilføjer:

»Det er et trick, det kan bidrage til at fremkalde en følelse af at være i øjenhøjde med befolkningen.«

Hør mere om, hvad det er for et trick i 'Kongehuset bag kulissen', hvor der også bliver diskuteret, hvorvidt man egentlig kan kalde kong Frederik en influencer – og hvad Kongen mon selv ville sige til den 'titel'. Du skal 16 minutter ind i i podcasten for at få svaret.

Lyt i Spotify på Apple Podcast eller ved at trykke play herunder.

I B.T.s podcast 'Kongehuset bag kulissen' sætter B.T.s kongehusreporter Silla Bakalus sammen med eksperter hver uge fokus på ugens vigtigste royale historie.